Umbaumaßnahmen in Fürstenfeldbrucker Kirche St. Bernhard so gut wie abgeschlossen

Vier Jahre hatte die Turmsanierung gedauert. © Privat

Fürstenfeldbruck – Das Kirchweihwochenende wurde heuer in der Pfarrgemeinde St. Bernhard besonders festlich begangen.

Zunächst feierte man am Samstag mit einer langen Orgelnacht den 30. Geburtstag der großen, 1992 von Orgelbauer Dieter Schingnitz für St. Bernhard errichteten, Kirchenorgel. Zum anderen feierte man zu Kirchweih am Sonntag das Wiedererklingen der Kirchenglocken von St. Bernhard.



Neue Glocken läuten am Kirchweihsonntag

Fast vier Jahre hatte die Turmsanierung, einschließlich der Verstärkung der Fundamente gedauert. Auch der fast 60 Jahre alte Glockenstuhl musste saniert und die Glockenjoche aus Stahl gegen Holzjoche ausgetauscht werden. „Glockenjoch wird der Querbalken im Glockenstuhl bezeichnet, an dem die Glocke unmittelbar hängt und der sich mit der Glocke bewegt“, erklärt Friedrich Deschauer. Der Vorteil eines Holzjoches liege vor allem darin, dass sie den Glockenklang positiv unterstützen. Es verhindert die Übertragung von Körperschall der Glocke auf den Glockenstuhl, so dass sich der eigentliche Klang der Glocke schöner entfalten kann, wie einer der Mitarbeiter der mit den Arbeiten betrauten Glockengießerei Perner aus Passau erklärt. Techniker dieser Firma hätten großartige Arbeit geleistet, Überstunden geschoben und viele technische Hindernisse überwunden, um das Glockenläuten am Kirchweihsonntag zu ermöglichen.

Die neuen Glocken © Privat

Abgesehen von der größten der vier Glocken von St. Bernhard, für welche die technischen Voraussetzungen erst im November geschaffen werden können, konnten nun erstmals zum festlichen Kirchweihgottesdienst die Glocken wieder läuten. Überraschend kam dies für viele Gemeindemitglieder nicht, da die Glocken in den vergangenen Tagen schon mehrmals beim Probeläuten zu hören waren. Der neue Läuteplan sieht nun vor, dass außer zu den Gottesdiensten täglich für zwei Minuten das Angelusläuten um 7 Uhr (am Wochenende um 8 Uhr) und um 12 Uhr stattfindet. Ebenso um 19 Uhr, dann mit anschließendem Läuten der kleinsten Glocke zum Totengedenken für eine Minute. Samstags um 15 Uhr wird traditionell der Sonntag eingeläutet. Es sind dies dieselben Läutezeiten wie in der Pfarrei St. Magdalena. Der Stundenschlag zwischen 6 und 22 Uhr kann erst im November aktiviert werden.

