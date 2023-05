Tipps und Austausch über das „Umweltnetz FFB“ der Bürgerstiftung

Von: Eva Lindemann

Präsentieren ihr Projekt: Katrin Rizzi (links) und Andrea Höchtl (rechts). © Eva Lindemann

Fürstenfeldbruck - Egal ob Igelrettung oder Waldspaziergänge für Kinder – im Landkreis gibt es viel Engagement für Umweltprojekte.

Mit dem Umweltnetz FFB geht nun eine Plattform, auf der sich darüber ausgetauscht werden kann, online. „Kostenlos – werbefrei – unpolitisch“, so stellt Geschäftsführerin Katrin Rizzi das neueste Projekt der Bürgerstiftung Fürstenfeldbruck vor. Zusammen mit Mitinitiatorin Andrea Höchtl präsentierte sie die von der Bürgerstiftung ins Leben gerufene Website Umweltnetz FFB, die am 23. Mai online gegangen ist.

Vom Klima- und Umweltpreis zur Website

Diese bietet allen im Umweltschutz Aktiven im Landkreis eine Plattform, um sich zu präsentieren, in Kontakt zu kommen und auszutauschen, erklärt Rizzi das Projekt. „Das soll helfen zu wissen, wer was macht und wo es im Landkreis ähnliche Projekte und Themen gibt“, ergänzt sie. Die Idee sei im letzten Jahr nach der Verleihung des ersten Klima- und Umweltpreises der Bürgerstiftung aufgekommen. „Die Bürgerstiftung war seit ihrer Gründung im Umweltschutz aktiv, aber das hat sich mit dem Preis im letzten Jahr stark verstärkt“, sagt Rizzi. Man habe nach der Preisverleihung, die es auch dieses Jahr wieder gibt, die Aktivitäten im Klima- und Umweltschutz aufzeigen und eine Möglichkeit der Vernetzung schaffen wollen. Neben dem zweiten Klima- und Umweltpreis, für den noch bis Ende Mai – und für Schulen sogar bis 15. Juni – die Bewerbungsfrist läuft, gibt es nun die Plattform Umweltnetz FFB.

Teil von „Umweltnetz FFB“ werden

Zusammen mit Norbert Gebhard, der sie immer bei Umweltthemen unterstütze, und Karin Dixius, die auch in der Jury des Klima- und Umweltpreises sitzt, haben Rizzi und Höchtl die Plattform in den letzten sechs Monaten ausgearbeitet und aufgebaut bis sie nun online gehen konnte.

„Von der Struktur her ein bisschen wie Facebook“

„Von der Struktur her ist die Website ein bisschen wie Facebook“, so Rizzi. „Nur, ohne dass die Daten abgegriffen werden,“ ergänzt Höchtl lachend. Die von der Bürgerstiftung betriebene Seite ermöglicht es Vereinen, Unternehmen und Privatpersonen ihre Ideen und Projekte vorzustellen. Gleichzeitig können dort spezifische Themen gesucht und im Chat oder in Gruppen diskutiert werden. Um das Suchen zu erleichtern, sind die Themen in Kategorien eingeteilt. Zusätzlich gibt es einen News Feed und einen Kalender für Veranstaltungen. Mitmachen kann jeder – um zu schreiben und zu posten ist nur eine Registrierung nötig. Werbung gebe es beim Umweltnetz keine, erklären Rizzi und Höchtl. Allerdings können sich dort auch Unternehmen und Hofläden mit Umweltbezug vorstellen.



Das ist „Umweltnetz FFB“: Die Website bietet jede Menge Infos und Austauschmöglichkeiten. © Screenshot Redaktion

Damit die Seite nicht leer startet, ist sie mit 15 eingetragenen Projekten online gegangen. „Ich bin froh, wie weit wir gekommen sind und wie schön es geworden ist“, freut sich Höchtl über das finale Ergebnis. Nun sei es aber an den Aktiven im Landkreis, das Umweltnetz FFB weiter zu füllen und bunt zu gestalten, finden sie und Rizzi.

