Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt

Teilen

Gleich zwei geparkte Autos wurden am Donnerstag angefahren. © Symbolfoto: Panthermedia/Khunkorn Laowisit

Germering - Gleich zwei Fälle von Unfallflucht meldet die Germeringer Polizei am Freitagvormittag.

Geparkten Pkw angefahren und verschoben

Eine 39-jährige Meringerin parkte Donnerstagmittag, 10. März, gegen 12.20 Uhr ihren weißen Seat am rechten Fahrbahnrand in der Wittelsbacherstraße. Als der Ehemann gegen 14 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass die linke Fahrzeugseite beschädigt und der Pkw, vermutlich aufgrund des Zusammenstoßes, wenige Meter in Richtung Rosenstraße geschoben wurde. „Der unbekannte Unfallversucher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein, von der Unfallörtlichkeit. Der entstandene Sachschaden wird auf einen vierstelligen Wert geschätzt“, erklärt Polizeioberkommissar Tobias Hollaus. Die Polizei Germering ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 089 894157-0 zu melden.

Unfallflucht in Friedenstraße

Ebenfalls am Donnerstag, jedoch bereits am Morgen, parkte eine 50-jährige Germeringerin gegen 8.30 Uhr ihren grauen Opel auf einem Parkplatz in der Friedenstraße in Germering. Als sie 30 Minuten später zu ihrem Pkw zurückkam, stellte sie einen Schaden am linken vorderen Kotflügel in Form eines Kratzers fest. Der entstandene Sachschaden wird auf einen dreistelligen Wert geschätzt. Der unbekannte Unfallversucher entfernte sich ebenfalls, ohne den gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Auch hier ermittelt die Polizei wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, sich zu melden.

pi