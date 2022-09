Unternehmen Cewe feiert 50 Jahre Standort München

Von: Claudia Becker

Weihten offiziell die umgebauten Büroräume ein (von links): Cewe-Vorstandschef Christian Friege, stellvertretende Landrätin Martina Drechsler, OB Andreas Haas und Cewe-Geschäftsführer Maik Horbas. © Claudia Becker

Germering – Egal ob Wandbilder, Kalender oder Fotobuch – Europas führenden Fotoservice Cewe kennen viele Germeringer. Immerhin ist er bereits seit dem Jahr 1989 in Germering fest verortet. 1972 öffnete der Betrieb zunächst in Aubing in der Bodenseestraße. Nun feierte man das 50-jährige Jubiläum des Standorts München mit einem Festakt.

Der Grundstein des heutigen Unternehmens wurde bereits 1912 gelegt. Carl Wöltje gründete mit seiner Frau Helene ein Fotostudio, welches später, durch den Schwiegersohn Heinz Neumüller mit der Angliederung eines eigenen Fotolabors zu Cewe wurde – benannt nach den Initialen von Carl Wöltje (CW). Seitdem hat das Unternehmen eine stete Weiterentwicklung durchlebt. Vom Einstieg in den internationalen Markt, über den Wandel von analog zu digital bis hin zur Anschaffung modernster Maschinen. „Ein Champion seiner Branche“, so beschreibt Geschäftsführer des Münchner Standorts Maik Horbas das Unternehmen stolz. Und nicht nur dieser freut sich, besonders Oberbürgermeister Andreas Haas und die stellvertretende Landrätin Martina Drechsler sind begeistert vom Germeringer Standort – wissen sie doch, welche Gewerbesteuereinnahmen Cewe bringt. Und nicht nur das. Rund 200 Mitarbeiter, viele über mehrere Jahrzehnte, verbringen ihren Arbeitstag in der Cewe-Straße in Germering. In der Hauptsaison auch gerne mal über 300.

Die Kräfte sind auch nötig. Das erklärt Produktionsleiter Christian Schweiger beim Betriebsrundgang. An Spitzentagen werden in Germering nämlich 60.000 Kalender produziert. „Immer kurz vor Weihnachten, um den 10. Dezember“, erklärt er.

Im Hintergrund wird verpackt, Holzrahmen für das Wandbild werden richtig positioniert oder Roboter werden gesteuert. Man merkt, dass es im Sommer nicht ganz so „heiß hergeht“.

Hier übernimmt auch mal der Roboter die Arbeit. © Claudia Becker

Mehr Zeit, so sagt es Vorstandschef Christian Friege, um neue Innovationen auszutüfteln und auf den Markt zu bringen. Cewe gehe mit der Zeit, viele Arbeitsprozesse wurden über die Jahre automatisiert, manche Bereiche, wie der Druck von Fotos ausgegliedert. Cewe steht heutzutage nicht mehr nur für das eigentliche Foto an sich, es werden Fotobücher und andere Foto-Geschenkartikel produziert. Vieles davon geschieht am Hauptsitz in Oldenburg. Aber auch der Standort in Germering verändert sich, so wurden heuer ein Teil der Büroräume umgebaut. Mit Flexarbeitsplätzen und modernen Glasbüros wolle man eben auch den Nachwuchs locken. Soll der Standort doch für die nächsten 50 Jahre gewappnet sein.

Claudia Becker