Ursache für Brand in Brucker Mehrfamilienhaus war Brandstiftung - Zeugen gesucht

Von: Miriam Kohr

Bei dem Brand wurde zum Glück niemand verletzt - als Brandursache im Mehrfamilienhaus wird mittlerweile Brandstiftung angegeben. © Feuerwehr Fürstenfeldbruck

Fürstenfeldbruck - In der Nacht auf Sonntag, 13. März, brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Fürstenfeldbruck. Verletzt wurde niemand. Es entstand hoher Sachschaden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Gegen 1.40 Uhr wurde am 13. März ein Feuer in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ettenhoferstraße in Fürstenfeldbruck gemeldet. Ein Bewohner hatte Brandgeruch festgestellt und umgehend einen Notruf abgesetzt.



„Unter schwerem Atemschutz konnten sich unsere Mitglieder Zugang zur Wohnung verschaffen und den Brand schnell löschen“, berichtet die Feuerwehr Fürstenfeldbruck. Die massive Rauchentwicklung machte dabei auch den Einsatz der Drehleiter nötig, die von Außen an die restlichen Wohnungen heranfuhr, die Anwohner warnte und sich nach deren Wohlbefinden erkundigte. Nachdem „Feuer aus“ gefunkt wurde, musste die Brandwohnung noch geräumt werden, um mögliche Glutnester auszuschließen. Die Erdgeschoßwohnung wurde schwer beschädigt, es entstand Sachschaden im sechsstelligen Bereich. „Die Wohnungsinhaber waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause. Verletzt wurde niemand“, teilt die Polizei mit.

Brandursache: Brandstiftung

Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat in diesem Fall die weiteren Ermittlungen übernommen. Mittlerweile wurde der Brandort durch Beamte der Kipo Fürstenfeldbruck untersucht. „Aufgrund des Spurenbildes muss davon ausgegangen werden, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde“, teilt diese mit.

Zeugen gesucht

Zeugen werden daher gebeten, verdächtige Beobachtungen in der Nacht des Brandes (Samstag, 12. März auf Sonntag, 13. März) im Bereich Ettenhoferstraße telefonisch unter 0841 6120 zu melden.