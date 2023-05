Vandalismus an geliehenem Kleintransporter in Germering

Die Stadt Puchheim lieh den Transporter an das Jugendzentrum Germering (Symbolbild). © alphaspirit/PantherMedia

Germering - In einem Kleintransporter, den die Stadt Puchheim dem Jugendzentrum Germering zur Verfügung stellte, randalierten Unbekannte und machten viel kaputt.

Der Transpoert war im Zeitraum vom 13. Mai bis 15. Mai im Hinterhof des Jugendzentrums am Bahnhofplatz geparkt. Ein 27-jähriger Streetworker musste am 15. Mai feststellen, dass im Innenraum die Sitze aufgeschlitzt, Sicherheitsgurte durchgeschnitten und mehrere Innenverkleidungen durchbrochen wurden. Zudem wurden zwei am Fahrzeug befindliche Mercedes-Sterne entwendet. Wie die oder der Täter in das Fahrzeug gelangten, ist nicht bekannt. Im Innenraum konnten eine Getränkedose und mehrere Zigarettenstummel für die Spurensicherung sichergestellt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro beziffert.

Zeugen gesucht

Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Germeringer Polizei zu melden. unter 089 894157-0.

pi