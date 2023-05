Verdacht auf Giftköder in Olching

Symbolbild: Der Hund fand das Fleisch am Straßenrand. © huettenhoelscher/PantherMedia

Olching - Am 7. Mai fraß ein Hund ein auf der Straße gefundenes Fleischsstück und musste daraufhin zum Tierarzt gebracht werden.

Ein 51-jähriger Olchinger Hundehalter teilte der Polizeiinspektion Olching am Mittwoch mit, daß er am 7 Mai, gegen. 18.30 Uhr, mit seinem Hund auf der Sägmühlstraße, Höhe Gut Graßlfing, unterwegs war. Als der Hund Fleischabfälle, die neben der Straße lagen, fraß, fing er zu würgen an. Er konnte sie jedoch nicht selbstständig erbrechen. Der Hundehalter fuhr mit seinem Hund zu einem Tierarzt der ein Erbrechen herbeiführte. Da das Fleisch mit schwarzen Kügelchen versetzt war, brachte der 51-Jährige dieses am Mittwoch zur Polizeiinspektion Olching. Das Fleisch wird jetzt zum Bayerischen Landeskriminalamt für ein chemisch- toxikologisches Gutachten eingeschickt.

pi