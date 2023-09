Vereitelter Trickbetrug: Rentner sollte um 50.000 Euro geprellt werden

Der Rentner hatte bereits die Hälfte des Geldes abgehoben. © Symbolfoto: Panthermedia/Yotka

Emmering - Ein 80-jähriger Emmeringer erhielt Mittwochvormittag, 6. September, von Unbekannten, die sich nacheinander als Polizeibeamter, Staatsanwalt und Neffe ausgaben, um eine vermeintliche Kaution in Höhe von 50.000 Euro einzufordern.

Der Rentner fühlte sich stark unter Druck gesetzt zu helfen und holte bei seiner Bank bereits die Hälfte des geforderten Betrags. Allerdings wurde er, bevor es zur Geldübergabe kam, dann doch noch misstrauisch und er klärte den Sachverhalt mit seinen Verwandten ab, die ihn sofort über den Betrugsversuch aufklärten. So konnte die geplante Geldübergabe in der Münchner Innenstadt verhindert werden. Noch am Abend erstatte der Mann dann Anzeige bei der Polizeiinspektion Olching.

Warnung der Polizei

In diesem Zusammenhang ergeht der Warnhinweis, in keinem Falle Geld oder sonstige Wertsachen aufgrund irgendwelcher telefonischen Kontakte an Fremde zu übergeben. Geldwerte Forderungen sollten immer durch aktives Nachfragen aus sicheren objektiven Quellen verifiziert werden, was im oben geschilderten Fall letztendlich die goldrichtige Entscheidung des Rentners war. Betroffene sollten sich aber auch nicht scheuen, bei ihrer zuständigen Polizeiinspektion nachzufragen, ob an der aufgetischten Geschichte was dran ist. Dabei sollte aber in keinem Fall einfach die Rückruftaste gedrückt werden. Die Nummer der Dienststelle sollte aus dem Telefonbuch oder über das Internet erhoben werden. Nur dann kann man sicher sein, auch die richtige Polizei am anderen Ende zu haben, erklärt Erster Polizeihauptkommissar Hartwin Lang der PI Olching.

