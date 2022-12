Auch Aubing und Leienfelsstraße betroffen

Verkehrsausschuss stimmt zu: Puchheim und Eichenau werden barrierefrei

Teilen

Auch für den Eichenauer Bahnhof ist die erfolgreiche Petition ein Startschuss zum Ausbau. © Eav Lindemann

Der Verkehrsausschuss im Bayerischen Landtag hat am 30. November der Petition zum uneingeschränkt barrierefreien Ausbau der Bahnhöfe Leienfelsstrasse bis Eichenau mit S-Bahn-Außenbahnsteigen und der Petition zum barrierefreien Ausbau des Bahnhofs Puchheim zugestimmt.

Mit diesen Voten stellt sich der Verkehrsausschuss klar gegen die Pläne der Deutschen Bahn. Hoch erfreut über den Erfolg zeigt sich die CSU in Puchheim: „Die CSU in Puchheim begrüßt die Petition für die Außenbahnsteige in Puchheim. Wir stehen in engem Austausch mit unserem Landtagsabgeordneten Benjamin Miskowitsch und konnten ihn von der Notwendigkeit einer Eingabe zur Änderung der bisherigen Planungen überzeugen. Bei den beiden Bahnhöfen in Puchheim und Eichenau soll der behindertengerechte Ausbau mit der besseren Lösung der Außenbahnsteige verwirklicht werden.“

Benjamin Miskowitsch setzt sich für Petition ein

Schon im Vorfeld hatte sich der Stimmkreisabgeordnete für Fürstenfeldbruck-Ost, Benjamin Miskowitsch, zusammen mit seinem Landtagskollegen Josef Schmid bei einem Ortstermin für die beiden Petitionen stark gemacht. Josef Schmid war im Verkehrsausschuss Berichterstatter zu den beiden Petitionen. „Der 4-gleisige Ausbau der S4 zwischen Pasing und Eichenau im Zuge des Deutschlandtakts erfordert auch einen Umbau der Bahnhöfe“ so Miskowitsch, „bisher plant die Deutsche Bahn für diese Strecke innenliegende Bahnsteige. Die beiden heute berücksichtigten Petitionen zeigen, dass diese Pläne nicht vollständig barrierefrei sind.“ Innenliegende Bahnsteige sind für Behinderte, Senioren oder Eltern mit Kinderwägen nur über einen Aufzug zu erreichen. „Und wenn der außer Betrieb ist, ist es für diese Menschen eine Katastrophe“, erklärt Miskowitsch.

„Endlich ist eine Herzensangelegenheit der Freien Wähler im Landkreis Fürstenfeldbruck in trockenen Tüchern“

Auch die Freien Wähler unterstützten die Petition und sind hoch erfreut über ihren Erfolg. „Endlich ist eine Herzensangelegenheit der Freien Wähler im Landkreis Fürstenfeldbruck in trockenen Tüchern“ so Hans Friedl, MdL und FW-Kreisvorsitzender, aus Alling zu Gudrun Horn als Vertreterin der Petenten. Die Forderung der Petition beinhaltete den barrierefreien Ausbau am S-Bahnhof Puchheim in der Variante wie sie Interessensgruppen aus der Stadt Puchheim formulierten. Friedl weiter:

„Die nun direkte Berücksichtigung eines viergleisigen Ausbaus und damit die Verwirklichung von Außenbahnsteigen für die S-Bahn bedeutet das Ende eines langen Weges für die Petitionen“. Vorausgegangen waren langwierige Diskussion über Ausbau der S4 West in der Variante viergleisig planen, kompatibel dazu dreigleisig bauen und dabei einen adäquaten barrierefreien Bahnhofsumbau mit Außenbahnsteigen zu berücksichtigen. „Mich freut, dass nun alle Partner der Bayernkoalition hinter den Vorschlägen aus dem Landkreis stehen, auch wenn das für uns Freie Wähler ein hartes Stück an Überzeugungsarbeit auf allen Ebenen bedeutet, hat“ so Hans Friedl am Ende des Gesprächs mit Dr. Horn aus Puchheim.

Auch Aubing und Leienfelsstraße betroffen

Vom 4-gleisigen Ausbau der Strecke sind auch die Bahnhöfe Leienfelsstraße und Aubing in München betroffen, die Deutsche Bahn benötigt eine einheitliche Streckenführung an allen Bahnhöfen. „Diese Haltestellen werden dann auch barrierefrei, wenn die Deutsche Bahn die heutigen Beschlüsse des Verkehrsausschusses umsetzt“, so Miskowitsch, „und Letzteres erwarte ich.“

red