Verkehrsausschuss sieht Verbesserungsbedarf bei Go-Ahead-Zügen

Züge mit„Kinderkrankheiten“

Althegnenberg - Wer öfter in den blauen Zügen des Verkehrsunternehmens Go-Ahead zwischen München und Augsburg unterwegs ist, braucht eine gewisse Leidensfähigkeit. Häufig kam es in den letzten Monaten zu Verspätungen und Zugausfällen.

Der Verkehrsausschuss der Gemeinden im nordwestlichen Landkreis Fürstenfeldbruck ließ sich in seiner jüngsten Sitzung von Go-Ahead-Geschäftsführer Fabian Amini berichten, wo die Ursachen der Probleme liegen.



Unternehmen geplagt von technischen Schwierigkeiten

Man wolle nicht auf Go-Ahead einschlagen, beruhigte der gastgebende Bürgermeister Rainer Spicker bei der Sitzung mit Vertretern der Gemeinden Althegnenberg, Adelshofen, Hattenhofen, Mammendorf und Mittelstetten. Doch die Bürger fühlten sich alleingelassen und würden sich oft hilfesuchend ans Rathaus wenden. Auch Ausschussgeschäftsführer Alfred Beheim betonte, man sei an einem „konstruktiven Austausch“ interessiert. Amini berichtete von technischen Schwierigkeiten, die das Unternehmen seit Übernahme der Strecke im vergangenen Dezember plagen. Die Züge leiden noch unter „Kinderkrankheiten“. Etliche mussten vom Hersteller Siemens überarbeitet werden, nachdem sie auf der Strecke liegengeblieben waren. Man befinde sich noch in der Gewährleistungsphase.

Pünktlichkeit lässt noch zu wünschen übrig

Hinzu kamen Oberleitungsschäden auf dem von Go-Ahead befahrenen Gleis im Bereich Olching. Wiederum blieben Züge liegen. Die Defekte an den sogenannten Schleifleisten erforderten mehrtägige Reparaturarbeiten durch die DB Netz AG, die für die gesamte Schieneninfrastruktur zuständig ist. Die Pünktlichkeit sei insgesamt sei „noch nicht dort, wo sie sein sollte“, räumte Amini ein. Grund seien fehlende Gleiskapazitäten. Eigentlich sollte im Endbahnhof München bereits ein neuer Zug bereitstehen, wenn der vorherige eintrifft. „Das ist die einzige Chance, wie man Unpünktlichkeit ausgleichen kann.“ Doch dazu müssten Go-Ahead-Züge zwei Gleise zeitgleich belegen dürfen, und das sei aufgrund der Auslastung des Hauptbahnhofs nicht möglich. Muss der gleiche Zug die Rückfahrt antreten, würden sich aufgelaufene Verspätungen durch den Wendevorgang weiter erhöhen.

Personalnot verschärft die Probleme

Die zuweilen unzuverlässige Fahrgastinformation soll nach einem Software-Update besser funktionieren, versprach Amini. Gelegentlich würden aber auch schlicht vor Hektik Fehler passieren oder scheinbar kleine Fahrzeugstörungen einen kompletten Neustart erforderlich machen. Einen Zug aus dem Stand hochzufahren, dauere allein schon 15 Minuten. Die Fahrgastinformation müsse dann angepasst werden – vor den Augen der Wartenden auf dem Bahnsteig klettern die Verspätungszeiten in die Höhe.

Gegen Zugausfälle wegen kurzfristiger Krankmeldungen von Mitarbeitern ist vorläufig kein Kraut gewachsen, denn die Personaldecke ist dünn und der Arbeitsmarkt für Zugführer „abgegrast“. Man bilde mittlerweile Triebwagenfahrer in einer eigenen Akademie aus, so Amini. Die Ausbildung dauert ein knappes Jahr. „Es gibt keine schnelle Wunderlösung.“



Es gibt schon Verbesserungen

Dass mehr Züge in Althegnenberg, Haspelmoor und Mammendorf halten, ist das Hauptanliegen des Verkehrsausschusses. Ansprechpartner dafür ist die Bayerische Eisenbahngesellschaft. Go-Ahead werde jedoch versuchen, zumindest nach Zugausfällen mit dem Folgezug außerplanmäßig in den drei Bahnhöfen zu halten, versprach Amini. Von den Ausschussmitgliedern kamen am Ende der Sitzung auch lobende Töne. Die Fahrgastinformation habe sich bereits verbessert, fand Rainer Spicker. Hattenhofens Bürgermeister Franz Robeller lobte den Komfort der Züge und sein Mammendorfer Amtskollege Josef Heckl die Freundlichkeit des Personals. Sein Fazit: Die Züge seien toll – „wenn sie fahren“.

