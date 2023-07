Treffpunkt am Nadelöhr

Michael Schrodi (rechts) und seine Parteikollegen diskutierten unweit der Amperbrücke, welche Maßnahmen den Verkehr in Bruck entlasten könnten.

Fürstenfeldbruck – Die Amperbrücke verbindet Haupt- und Münchner Straße miteinander. Sie steht symbolisch für die Verkehrssituation in Fürstenfeldbruck. An dieser Stelle verengt sich der Verkehr. Es kommt zu Staus und die Lärmbelastung ist enorm. Genau zu jenem Ort neben der Nepomuk-Statue luden die beiden SPD-Bundestagsabgeordneten Michael Schrodi und Jan Plobner ein. Letzterer ist im Verkehrsausschuss seiner Partei tätig.

„Deshalb habe ich die Brücke als Treffpunkt vorgeschlagen, weil hier auch die B 2 verläuft“, führt Schrodi aus, während Plobner von einer „sehr eindrücklichen Verkehrssituation“ spricht. Der Abgeordnete aus dem fränkischen Wahlkreis Roth bereist gerade Bayern, um an frequentierten Verkehrspunkten Eindrücke zu sammeln. „Ich mache mir ein Bild, um auch speziell die bayerische Sicht bei verkehrspolitischen Fragen mit in den Bundestag einfließen zu lassen“, führt Plobner aus und betont, dass hier eine andere Streckenführung nötig wäre.

Mit in der Runde dabei ist der Brucker Verkehrsreferent Mirko Pötzsch. Seiner Meinung nach ist die denkmalgeschützte Amperbrücke gar nicht dafür ausgelegt, zu viel Schwerlasttransporter zu tragen. „Derzeit hält die Brücke einen Gewicht von 16 Tonnen stand. Sie soll aber so umgebaut werden, dass sie auch mit 40 Tonnen klar kommt.“ Das zöge noch mehr und noch größere Lastwägen nach sich“, gibt Pötzsch zu bedenken. Zudem hätten große Transporter am oberen Ende der Hauptstraße Probleme, um die Kurve am so genannten Rathauseck zu kommen.

Die Amperbrücke verbindet die Haupt- mit der Münchner Straße. Gleichzeitig führt die B2 über sie.

Schrodi schlägt vor, die B 2 über die Oskar-von-Miller-Straße, die Fürstenfelder und die Schöngeisinger Straße umzulenken, was seiner Meinung nach einen Entlastungseffekt nach sich ziehen könnte. Zudem sei der straßenbauliche Anschluss der Umleitung an die eigentliche B 2 relativ kostengünstig. Andere Ideen, wie ein Tunnelbau seien laut Bezirkstagskandidat Martin Eberl zu kostspielig und zögen massive Eingriffe in die Natur nach sich.

Als weiteres Thema wird der Stammstreckenausbau der Münchner S-Bahn genannt und welche Auswirkungen dies auf die Außenverästelungen – insbesondere die S4 – haben könnte. Plobner nennt diesbezüglich zwei Faktoren: die zeitliche Verzögerung und die steigenden Kosten. „Mittlerweile haben wir den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages angerufen, damit dieser aus Bayern einen Rechnungsprüfungsbericht anfordert. Die Hälfte der Gelder, die für den Stammstreckenausbau veranschlagt werden, stammen aus Bundesmitteln. Wenn wir von geschätzten Kosten von derzeit sieben Milliarden Euro ausgehen, möchten wir wissen, wofür die Gelder konkret verwendet werden“, fordert Plobner, der den Ausbau befürwortet, weil sich dadurch die Fahrgastanzahl verdoppeln würde, was gleichbedeutend mit einer Entlastung der Straßen sei. Es wäre jedoch wünschenswert, dass die Bauarbeiten sich nicht ewig hinzögen.

Es könnte noch einiges Wasser unter die Amperbrücke hindurchfließen, bis eine endgültige Entscheidung getroffen sein wird.

Aber selbst ohne die Fertigstellung der zweiten Stammstrecke seien laut Schrodi schon jetzt Taktverdichtungen auch auf den Außenstrecken der S-Bahn durchführbar. Der Staatsregierung sei dies jedoch zu teuer. Martin Eberl ist gleichzeitig bei der Bürgerinitiative „S4-Ausbau jetzt“ aktiv und moniert, dass es von offizieller Seite noch keine Kosten-Nutzen-Rechnung gebe. „Man verspricht uns zwar den viergleisigen Ausbau der S4 seit langem, aber über die Planungsphase ist man scheinbar immer noch nicht herausgekommen“, wirft Eberl ein und Pötzsch ergänzt: „Die bayerische Regierung spricht immer nur von ‚Vorplanungen’. An diesem Punkt befanden wir uns schon vor zwölf Jahren.“

Wichtig wäre laut Pötzsch eine vernünftige Barrierefreiheit der Bahnhöfe. Dies sei nur mit Außenbahnsteigen hinzubekommen. „Würden wir uns auf einen Mittelbahnsteig beschränken, braucht es immer einen Aufzug, der auch mal ausfallen kann. Sind die Bahnsteige außen, würde dieses Problem wegfallen.“ Mittlerweile habe sich der Verkehrsausschuss des Bayerischen Landtags dieser Meinung angeschlossen. Man müsse dies stets einfordern, damit sich etwas bewege, so Pötzsch.