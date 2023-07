Verkehrsunfall endete tödlich

Auf der B2 zwischen Althegnenberg und Steinach ist ein Autofahrer aus bisher unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten. © Symbolfoto: Panthermedia/stanslavov1

Althegnenberg - Wie die Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck mitteilte, endete am Donnerstagmorgen, 6. Juli, gegen 7.15 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der B2 zwischen Althegnenberg und Steinach tödlich.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 38-jähriger Augsburger die Bundesstraße B2 von Althegnenberg in Richtung Steinach. „Als er aus bislang nicht bekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn gerät, kam es zu einem frontalen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug“, so erklärt es Brucks Polizeioberrätin Nina Vallentin. Der 72-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs verstarb noch an der Unfallstelle. Der 54-jährige Beifahrer musste schwer verletzt mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Beide haben, soweit bislang bekannt, einen Wohnsitz im Landkreis Augsburg. Der 38-jährige Augsburger musste ebenfalls schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Durch die Staatsanwaltschaft München II wurde ein Gutachten zum Unfallhergang in Auftrag gegeben. Die Feuerwehren Althegnenberg und Merching waren an der Unfallstelle eingesetzt.

pi