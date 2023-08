Auto landet in Fensterscheibe

Aufgrund eines Ausweichmanövers landete ein 18-Jähriger mit seinem Auto in der Scheibe einer Zahnarztpraxis. © Symbolfoto: Panthermedia/John Williams

Germering - Der Zusammenstoß mit einem anderen Auto wurde zwar vermieden, dennoch kam es in Germering zu einem folgenschweren Unfall in der Nacht von Donnerstag auf Freitag.

Ein 21-jähriger Münchner Taxifahrer befuhr am Freitag, 25. August, gegen 0.30 Uhr mit seinem Mercedes C 200 die Hörwegstraße und wollte die Untere Bahnhofstraße in westliche Richtung überqueren.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 18-jähriger Puchheimer mit seinem VW Golf die Untere Bahnhofstraße in Richtung Puchheim. Da die Lichtzeichenanlage außer Betrieb war, galt für den Taxifahrer das Stopp-Schild und der Golffahrer hatte Vorfahrt. Aus bisher nicht geklärter Ursache kam es dann im Kreuzungsbereich zu einem Ausweichmanöver des 18-jährigen Puchheimers, der mit seinem Golf zunächst über einen Bordstein, zwei Treppenstufen und anschließend in die Fensterscheibe einer Zahnarztpraxis fuhr.

Zusammenstoß verhindert

Der 18-Jährige und sein ebenfalls 18-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. „Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Taxi und dem Golf kam es nicht“, erklärt Polizeioberkommissar Andreas Herrmann. Die Freiwillige Feuerwehr Germering kam zum Verschalen des Fensters. Der Sachschaden wird insgesamt auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

pi