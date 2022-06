Verlosung: Hessisches Staatsballett am 21. Juni im Stadtsaal des Veranstaltungsforum Fürstenfeld

Am 21. Juni treten die Tänzer des Hessischen Staatsballetts im Veranstaltungsforum Fürstenfeld auf. © Ingo Schaefer

Fürstenfeldbruck – Die Choreografin XIE Xin ist das Aushängeschild der zeitgenössischen Tanzszene Chinas. Durch die Zusammenarbeit mit renommierten internationalen Tanzkünstlern hat sie einen Tanzstil entwickelt, der östliche und westliche Tanzformen verbindet.

Ihre ausgezeichneten Stücke, die sowohl kontemplative als auch expressive Elemente enthalten, haben international für Aufsehen gesorgt. In „Timeless“, das ihm Rahmen des Tanzfestivals am Dienstag, 21. Juni, 20 Uhr, im Stadtsaal des Veranstaltungsforum Fürstenfeld gezeigt wird, suchen XIE Xin und die Tänzer des Hessischen Staatsballetts nach tänzerischen Ausdrucksformen für die elementaren Kräfte, die Menschen miteinander verbinden und durch die sie sich als Teil einer zeitlosen Schöpfung erleben können.

In kalligrafischen Körperbildern, kampfkunstartigen Sequenzen und vielgestaltigen Gruppenformationen verschmelzen die Tänzer immer wieder zu einem fließenden, wandlungsfähigen Gesamtkörper. Demgegenüber setzen Sharon Eyal und Gai Behar in „Untitled Black“ mit ihrer unverkennbaren choreografischen Signatur einen atmosphärisch dichten, energetisch aufgeladenen Tanz in den Mittelpunkt, der sich mit wummernden Beats ekstatisch ins Bewusstsein hämmert.

Die aus der Symbiose von Licht, Tanz und Musik entstehende futuristisch anmutende Szenerie, entführt mit den in dunkelglänzenden, hautengen Kostümen gehüllten Körpern in ein paralleles Universum zwischen Aufbruch und Endzeitstimmung. Weitere Infos zum Tanzfestival gibt es hier.

Verlosung

Der Kreisbote verlost 3x2 Eintrittskarten für das Hessische Staatsballett am 21. Juni. Wer gewinnen will, sollte ab sofort und bis Mittwoch, 15. Juni 2022, das Gewinnspielformular unter dem Artikel ausfüllen. Die Gewinner werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir wünschen Ihnen viel Glück!