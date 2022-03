Vermehrte Unfallfluchten in Germering

Vier parkende Autos zwischen 11. und 19. März angefahren

Germering – Zu mehreren Unfallfluchten in Germering kam es zwischen dem 11. und 19. März.

Ein bislang unbekannter Täter beging am 18. März im Zeitraum vom 11 bis 13 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Planegger Straße. Die 60-jährige Geschädigte aus Germering parkte ihren Skoda an der Tatörtlichkeit. Als sie wieder zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie fest, dass der linke Außenspiegel abgefahren wurde. Der Schaden beträgt etwa 300 Euro.



Verkehrsunfall Zwei

Im Zeitraum vom 11. bis 18. März ereignete sich eine weitere Verkehrsunfallflucht. Ein 37-jähriger Germeringer parkte seinen Renault auf der Krippfeldstraße. Als er am 18. März zu seinem Pkw zurückkam, stellte er einen Schaden an seiner Frontstoßstange fest. „Vermutlich hat ein bislang unbekannter Täter dem Pkw des Geschädigten beim Ein- oder Ausparken touchiert“, erklärt Polizeihauptkommissarin Claudia Krieg. „Durch den Zusammenstoß ist die Frontstoßstange gebrochen und es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.“



Verkehrsunfall Drei

Zwischen dem 18. März, 15 Uhr, und dem 19. März, 16 Uhr, ereignete sich Verkehrsunfallflucht Nummer Drei in der Kerschensteiner Straße. Ein 19-jährige Germeringer parkte seinen BMW verkehrsgerecht am rechten Fahrbahnrand. Als er am 19. März zurückkam, stellte er einen Unfallschaden fest. Ein bislang unbekannter Täter fuhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den geparkten Pkw. „Durch den Zusammenstoß ist der Frontgrill am Fahrzeug des Geschädigten eingedrückt und gebrochen worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro“, führt Krieg aus. Die unbekannten Täter entfernten sich vom Unfallort ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Germering unter der Telefonnummer 089-894157-0 zu melden.



Verkehrsunfall Vier

Am 19. März gegen 18.20 Uhr ereignete sich auf dem Aldi-Parkplatz in der Industriestraße eine vierte Verkehrsunfallflucht. Eine zunächst unbekannte Person hat mit ihrem Opel beim Rangieren den ordnungsgemäß geparkten Volvo eines 60-jährigen Puchheimers touchiert. „Die Unfallverursacherin stieg nach dem Zusammenstoß aus und machte Fotos der beiden Pkw“, berichtet Krieg. „Anschließend stieg sie wieder in ihren Pkw und fuhr davon. Dank einer aufmerksamen Zeugin war das amtliche Kennzeichen der Unfallverursacherin bekannt.“ Durch die Streife der Polizei Germering konnte die Unfallverursacherin ermittelt werden.

pi