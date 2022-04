Vermisstensuche mit Happy End: Spürnase Watson hat den richtigen Riecher

Teilen

Hundeführer Karl-Michael Brand mit seinem Mischlingsrüden Watson © Malteser Hilfsdienst

Die Malteser Rettungshundestaffel Dachau wurde am Samstag, 9. April, um 15.54 Uhr durch die Leitstelle gemeinsam mit der Rettungshundestaffel der DLRG Starnberg zu einer Vermisstensuche in das Klinikum Fürstenfeldbruck alarmiert.

Knapp drei Stunden später konnte das Mantrail-Team der Dachauer Rettungshundestaffel die gute Nachricht vermelden: Die vermisste Person wurde 2,5 Kilometer entfernt im Innenstadtbereich an der Amper aufgefunden und dort erstversorgt. Für den gerade einmal vierjährigen Mischlingsrüden Watson ein großer Erfolg: Bereits seit seinem dritten Lebensmonat wurde er für solche Aufgaben ausgebildet und seit eineinhalb Jahren ist er einer von acht geprüften Rettungshunden der Kategorie „Mantrailing“ bei der Malteser Hundestaffel Dachau.

„Beim Mantrailing geht es – anders als bei der Flächensuche – für die Hunde gezielt darum, eine bestimmte Person anhand ihres Individualgeruchs zu finden,“ so Karl-Michael Brand, Koordinator der der Rettungshundestaffel Dachau. „Im Schnitt werden wir zwischen 40- und 60-mal im Jahr alarmiert.“ Das Einsatzgebiet sind dabei in erster Linie die Landkreise Dachau, Fürstenfeldbruck, Starnberg und Landsberg sowie der Großraum München. Aber in Erstfällen können auch die Leitstellenbereiche Schwaben Nord und Oberbayern Süd auf die Rettungshundestaffel Dachau zurückgreifen.

red