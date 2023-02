Vermisstes Mädchen wieder aufgetaucht

Sie galt seit 9. Februar als vermisst

Moorenweis - 14-jährige Schülerin wieder wohlbehalten zurück.

Die seit vergangenen Donnerstag vermisste 14-jährige Malea Ebel aus Moorenweis ist am Dienstagabend wohlbehalten wieder nach Hause zurückgekehrt. Malea verließ am Donnerstag unentschuldigt das Schulgelände ihrer Schule in Fürstenfeldbruck und war seither unbekannten Aufenthalts. Über ihren genauen Verbleib der letzten Tage wollte die junge Moorenweiserin keine Angaben machen.

pi