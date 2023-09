Viele Angebote zum Autofreien Sonntag und der Europäischen Mobilitätswoche in Fürstenfeldbruck

Vergnügt unterwegs: Letztes Jahr gab es eine Lastenradtour am Autofreien Sonntag. © Ziel 21

Landkreis Fürstenfeldbruck - Im Landkreis Fürstenfeldbruck finden auch in diesem Jahr wieder Mobilitätstage statt. Sie beginnen mit Aktionen und Veranstaltungen zum Autofreien Sonntag am 10. September und enden mit der Europäischen Mobilitätswoche am 22. September.

Die Stabsstelle „Öffentliche Mobilität“ des Landratsamtes Fürstenfeldbruck verstärkt den „Veranstaltungskalender“ zu den Mobilitätstagen mit neuen Aktionen.



Infostand für Senioren

Dazu zählt ein Informationsstand für Senioren, der am 16. September von 14 bis 16 Uhr, bei der Grundschule Süd, Distelweg 13, Puchheim und am 22. September von 14 bis 16 Uhr am Volksfestplatz, Germering stehen wird. In Kooperation mit dem Behinderten- und Seniorenbeirat der Stadt Puchheim und dem Teilhabebeirat der Stadt Germering bietet die Stabsstelle „Öffentliche Mobilität“ des Landratsamtes Fürstenfeldbruck eine kostenlose Beratung rund um das Thema „Fit für den Bus“ an. An einem Informationsstand können sich interessierte Senioren mit ihren Fragen an die Fachstelle vor Ort wenden und wichtige Informationen zur Nutzung des Mobilitätsangebotes im Landkreis Fürstenfeldbruck erhalten. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Informatives Faltblatt

Zu den Mobilitätstagen im September hat das Landratsamt Fürstenfeldbruck auch erstmals ein Faltblatt für die älteren Mitbürger und Menschen mit Handicap herausgegeben. Auf acht ansprechenden Seiten im handlichen A5 Format, in großer Schrift, gibt es nützliche Hinweise, etwa wo man online zu Fahrtauskünften oder gedruckten Fahrplänen kommt. Mit dabei sind Tipps zu barrierefreien Fahrten und für sicheres Busfahren sowie Serviceinformationen für alle, die im Bereich der Seniorenarbeit tätig sind.

Das neue Faltblatt kann an den oben genannten Informationsständen und ab sofort auch im Eingangsbereich des Landratsamtes in Fürstenfeldbruck, Münchner Straße 32, Montag bis Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis16 Uhr kostenlos abgeholt oder online unter mobil.kunden@lra-ffb.de angefordert werden.

Besondere Busfahrt

Betrachtet man die Busse im Vergleich früher und heute, so stellt man fest, dass sich sowohl in der Ausstattung als auch beim Fahren selbst viel getan hat. Interessierte Mitbürger sind zu einer Reise in die Vergangenheit mit Blick in den „Rückspiegel“ in einem historischen Bus von Fürstenfeldbruck nach München ins MVG-Museum eingeladen. Dort erfahren die Teilnehmenden in einer rund einstündigen Führung vieles über die Busgeschichte und lernen alte Fahrzeugmodelle kennen. Im Anschluss daran bringt der Bus die Gruppe wieder nach Fürstenfeldbruck zurück. Die Teilnahme ist kostenlos. Um eine Anmeldung wird bis 14. September unter mobil.marketing@lra-ffb.de gebeten. Die Teilnehmerzahl beträgt ungefähr 20 Personen. Bei zu geringer Teilnehmerzahl kann die Veranstaltung nicht durchgeführt werden. Alle, die sich angemeldet haben, erhalten am 15. September Rückmeldung, ob die Veranstaltung stattfindet.

Autofreier Sonntag

Teil der Mobilitätswoche ist auch der Autofreie Sonntag am 10. September. Das Organisations-Team plant eine große “Radl-Sternfahrt“ zum Schloss Seefeld am Pilsensee im Landkreis Starnberg. Dort werden einige Aktionen zur autofreien Mobilität angeboten. Nach einer kirchlichen Feier mit Radler-Segnung kann man sich im Biergarten niederlassen. Vom Ernährungsrat und der Agenda 21 wird wieder eine Hofladen-Radeltour angeboten. Die Stabsstelle ÖPNV im Landratsamt bietet einen Schnuppertag mit den Regionalbussen an. Wie im vergangenen Jahr werden auch heuer, am Sonntag, dem 10. September wieder zahlreiche dezentrale Veranstaltungen durchgeführt. Der Fürstenfeldbrucker Energiewendeverein ZIEL 21 lädt am Nachmittag in den Biergarten des Bräustüberl Maisach ein. Im Mittelpunkt steht die Verlosung einer Photovoltaik-Balkonanlage.

