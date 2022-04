Vier Bürger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck berichten von ihrer Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen

Von: Maximilian Geiger

Berichteten von ihren Erfahrungen mit den aufgenommenen Flüchtlingen (von links): Martyn Cooper, Stefan Sedlmair, Frederique Bouvier, Doreen Höltl und Paul Roh. © Geiger

Fürstenfeldbruck – Sie leben in verschiedenen Gemeinden im Landkreis und stammen ursprünglich sogar aus verschiedenen Ländern, doch eins haben sie gleich: sie alle wollten nicht tatenlos zusehen, als die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland kamen. Lieber wollten sie Solidarität und Hilfsbereitschaft beweisen und haben Flüchtlinge privat bei sich zuhause aufgenommen.

Die Rede ist von Frederique Bouvier, Martyn Cooper, Stefan Sedlmair und Paul Roh. Um über ihre Erfahrungen zu berichten, luden sie am 30. März zum Pressegespräch ins Haus 10 ein.

Frederique Bouvier

So berichtete die in Germering lebende Bouvier, dass derzeit bereits die zweite ukrainische Familie bei ihr untergekommen sei, nachdem die erste nach zehn Tagen weiter nach Bulgarien gereist war. Die derzeitige Familie bestehe aus einer Mutter mit ihren zwei Kindern (sechs und 16 Jahre). „Da ist richtig Leben im Haus mit dem Sechsjährigen“, lacht Bouvier, die ursprünglich aus Frankreich stammt und vor dreißig Jahren selbst nach Deutschland kam. Man spielt und isst abends zusammen, baut Lego mit dem Sechsjährigen, hält gemeinsam Kontakt mit dem in der Ukraine verbliebenen Vater der Familie.



Wenn Bouvier im Homeoffice arbeiten muss, hängt sie ein bestimmtes Bild an die Tür, als Zeichen für den Sechsjährigen, dass sie nun etwas Ruhe benötige. „Doch er soll das Leben genießen, so gut es geht“, befindet Bouvier.



Für die Germeringerin war es selbstverständlich Flüchtlinge aufzunehmen, immerhin komme sie aus einer Familie, „wo das Wort Solidarität das Größte war“. Als Kind habe sie sich darüber aufgeregt, dass die Haustür der Familie stets für jedermann offen war, wie sie lachend gesteht, doch heutzutage lebt sie diese Solidarität selbst.

Martyn Cooper

Auch dem in Eichenau lebenden Cooper ist diese gelebte Solidarität wichtig und so kommt derzeit eine ukrainische Familie – Vater, Mutter, Kind – bei ihm unter. „Ich habe ihnen zwei Zimmer angeboten, doch sie wollten lieber nur ein gemeinsames“, berichtet der gebürtigen Engländer. Hier haben sie einen Rückzugsort, an dem sie ein wenig den Alltag in Wischgorod, von wo die Familie geflohen ist, vergessen können.



Cooper, der 1980 nach Deutschland zog, weiß, wie schwer es sein kann, wenn sprachliche Barrieren bestehen und so unterstützt er die Familien wo er kann, unterhält sich vornehmlich auf Englisch mit ihnen, kocht und isst mit ihnen.



Zu Beginn war es laut Cooper eine Herausforderung, Absprachen zu treffen, um das gemeinsame Leben zu regeln, doch mittlerweile habe man sich gut arrangiert. Einziger Wermutstropfen: „Wir haben unseren Kater momentan an die Gastfamilie verloren“, scherzt Cooper.

Stefan Sedlmair

„Zwei Mamas und drei Buben (zehn und 16 Jahre)“ aus der Ukraine leben zurzeit bei Sedlmair in Grafrath. Genau wie bei Bouvier und Cooper teilt er sich das Wohnzimmer und die Küche mit den Ukrainern. Zudem haben seine Gäste zwei eigene Zimmer und ein eigenes Bad.



„Es ist eine komplett neue Erfahrung“ schildert Sedlmair, der unter anderem zusammen mit seinen „Gastfamilien“ einkaufen geht, Fahrdienste erledigt oder mit ihnen im Garten werkelt, die aktuelle Situation. Immerhin wohnten die fünf Ukrainer beim Pressetermin erst seit knapp 1,5 Wochen bei ihm.



„Ich hatte am Anfang schon Angst, weil man seine Privatsphäre ein Stück weit aufgibt“, gesteht Sedlmair. Dennoch entschied auch er sich dazu, seine Zuhause als Unterkunft anzubieten, immerhin habe er ja viel Platz. Vorgelebt hatte ihm diese Hilfsbereitschaft seine vor zwei Jahren verstorbene Frau, die bereits 2015 ankommende Flüchtlinge unterstützt hatte. Als „riesen Erfolg“, bezeichnet Sedlmair den Moment, als die ukrainische Familie das etwas strenge, deutsche Müllsystem durchdrungen hat.

Paul Roh

„Lachen ist wichtig“, beschreibt Roh, Dirigent der Stadtkapelle Fürstenfeldbruck, sein Geheimnis hinter dem Zusammenleben mit den bei ihm untergekommen Flüchtlingen, zwei Frauen und drei Mädchen (sechs, sieben und dreizehn Jahre alt). Am Anfang waren die fünf Ukrainer bei schlechter Verfassung und auch jetzt „geht es ihnen noch nicht gut, aber besser“, erklärt Roh.



Selbst in Kasachstan geboren, spricht Roh russisch mit seinen Gästen, während sie ukrainisch mit ihm sprechen. „Das ist wie deutsch und bayerisch“, scherzt er, „oder wie spanisch und italienisch.“ So gäbe es oftmals ähnliche oder gleiche Worte, sodass man sich unterhalten könne.



Zu neunt – fünf Ukrainer, Roh, seine Frau und ihre beiden Kinder (zwei und vier Jahre) – leben sie derzeit in einem kleinen Reihenhaus. Das Badezimmer, das Familie Roh zuvor für vier Personen zu klein erschien, stellt nun plötzlich kein Problem mehr da. „Man kennt die Abläufe der anderen und stellt sich darauf ein“, erklärt Roh achselzuckend.



Und auch sonst habe man sich aneinander gewöhnt. So kocht man zusammen, lacht zusammen, bietet gemeinsamen Sprachunterricht für Flüchtlinge aus der Ukraine an, immerhin seinen die beiden ukrainischen Frauen Grundschullehrerinnen. Und auch die Kinder spielen miteinander, ganz ohne sich auf der selben Sprache unterhalten zu können.

Doreen Höltl

Ebenfalls beim Pressetermin anwesend war Doreen Höltl von der Stabsstelle Soziale Angelegenheiten der Stadt Fürstenfeldbruck. Sie zeigte sich beeindruckt vom ehrenamtlichen Engagement der Vier. „Was hier über uns hereinbricht, ist von den Behörden nicht zu stemmen“, erklärt sie. Umso dankbarer sei sie deshalb über die privaten Hilfsangebote. „Ich bin überwältigt, wie gut das funktioniert.“

