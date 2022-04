Viscardi-Gymnasium übergibt Rekordsumme für Hilfsorganisationen

Über 7.000 Kilometer haben die Schüler beim spontanen Spendenlauf zurückgelegt. © Privat

Fürstenfeldbruck – Die Vertreter der verschiedenen Hilfsorganisationen waren überwältigt. 48.000 Euro konnten die Schüler des Viscardi-Gymnasiums am 7. April vorab für die Ukraine-Hilfe übergeben. Das Geld wurde in den letzten drei Wochen bei einem spontan organisierten Sponsorenlauf gesammelt. Da immer noch Spenden eintreffen, wird die Endsumme wahrscheinlich weit über 50.000 Euro liegen.

„Nicht lange warten und planen, sondern unmittelbar helfen“ ist das Motto des Schulleiters Walter Zellmeier und so wurden nach den Faschingsferien innerhalb einer Woche die Spendenläufe ohne langes Zögern organisiert. Die Läufe fanden jedoch nicht gleichzeitig statt, sondern wurden im Sportunterricht klassenweise durchgeführt. Auf diese Weise war kein Unterrichtsausfall nötig und große Menschenansammlungen konnten aus coronabedingten Gründen vermieden werden.

Unglaubliches Engagement

„Wenn man sich bewusst macht, dass mit neun Euro bereits eine warme Decke gekauft werden kann und ein Mensch nachts nicht mehr frieren muss, ist das schon krass“, sagt ein Schüler aus der 6. Jahrgangsstufe. Mit unglaublichem Engagement sammelten die Schüler vor den Friedensläufen Sponsoren, die Ihnen einen festen Geldbetrag pro gelaufene Runde zahlten. Je nachdem wie viele Runden die Kinder auf der Leichtathletikbahn des Viscardi-Gymnasiums zurücklegten, desto größer wurde die gespendete Summe.



Über 7.000 Kilometer haben die Schüler dabei zurückgelegt. Am 7. April wurden in der großen Pause je 12.000 Euro an Vertreter der folgenden Hilfsorganisationen übergeben: Ukrainisch Gemeinde München, Brucker helfen der Ukraine, UNICEF und „Adventskalender für gute Werke“.

red