Volkshochschulen am Limit: Deutschlehrer und Räume gesucht sowie Spenden benötigt

Von: Miriam Kohr

Deutschkurse sind wichtig und aktuell stark nachgefragt. Oft kann der Bedarf nicht gedeckt werden. (Symbolbild) © Vhs Gröbenzell

Landkreis – Die vielen Geflüchteten aus der Ukraine, die im Landkreis bereits angekommen sind, wollen am liebsten schnell wieder nach Hause – in ein Ukraine ohne Krieg. Doch keiner weiß, wann dies möglich ist. So ist der Bedarf an Deutsch- und Integrationskursen in den Volkshochschulen im Landkreis stark angestiegen.

Viele Kurse sind bereits ausgebucht. Händeringend versuchen die Schulen ihr Angebot zu erweitern – oft fehlen aber die Lehrer, Räumlichkeiten oder Geld.

Gröbenzell: Spenden benötigt

Die Vhs Gröbenzell hat neue Starter-Deutschkurse organisiert, die Anfang April beginnen. „Die Kurse vermitteln in fünf Wochen Basiswissen in Deutsch und ermöglichen das Erlernen allererster Sprachkenntnisse“, erklärt Julia Engelmann, Fachbereichsleitung Gesellschaft und Beruf. Diese Kurse sind jedoch nicht gefördert, sondern frei finanziert, weshalb die Vhs Gröbenzell auf Spenden angewiesen ist. Damit möglichst viele Teilnehmer ein Deutschkurs ermöglicht werden kann, bittet die Vhs um Spenden. Gespendet werden kann unter dem Verwendungszweck „Deutsch Starter für Flüchtlinge“ auf das Vhs-Konto der Sparkasse Fürstenfeldbruck IBAN: DE26700530700003931367, BIC: BYLADEM1FFB. Anmeldungen für die Kurse sind ab sofort unter www.vhs-groebenzell.de möglich.

In Bruck: Leitungen für Integrationskurs gesucht

Die Gretl-Bauer-Volkshochschule Fürstenfeldbruck bietet aktuell sechs Deutschkurse für Geflüchtete aus der Ukraine an. Dank der finanziellen Unterstützung durch die Bürgerstiftung für den Landkreis Fürstenfeldbruck, die Hans-Kiener-Stiftung und die Sparkassenstiftung können die Kurse gebührenfrei angeboten werden. „Aktuell sind alle 78 Plätze vergeben und die Warteliste ist gut gefüllt, sodass sich neue Interessierte nur auf die Warteliste setzen lassen können. Wir bitten um Verständnis, dass wir die hohe Nachfrage aktuell leider nicht decken können“, informiert Geschäftsführer Christian Winklmeier. Die Brucker Vhs sucht händeringend nach Kursleitungen für Integrationskurse. Wer die Qualifizierungen für das Abhalten eines Integrationskurses inklusive BAMF-Zulassung vorweisen kann, kann sich per E-Mail an vhs@fuerstenfeldbruck.de oder telefonisch unter 08141 501420 melden.

Puchheim: Deutschdozenten und Räume gesucht

Die Volkshochschulen Puchheim-Eichenau planen derzeit in beiden Kommunen Erstorientierungskurse für Ukrainische Geflüchtete. „Diese ermöglichen mit 300 Stunden eine gute Sprachvermittlung, sodass sich die Flüchtlinge am Leben in Deutschland teilhaben können“, erklärt Achim Puhl, Leiter der Vhs Puchheim. Die Kurse werden voraussichtlich an vier Vormittagen pro Woche jeweils vormittags stattfinden und werden vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in wesentlichen Teilen finanziert. Für die Umsetzung ist der Volkshochschulverbund derzeit auf der Suche nach möglichst kostenfreien Räumen und nach qualifizierten Deutschdozenten. Einrichtungen, die Räume zur Verfügung stellen können und Sprachdozenten werden gebeten, sich unter Telefon 089 80072999 oder per E-Mail an achim.puhl@vhs-puchheim.de zu melden.