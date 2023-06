Volksradeln am 18. Juni in Gröbenzell mit vielen Angeboten

Für Familien und Sportliche: Am 18. Juni gibt es in Gröbenzell das Volksradeln. © Monkeybusiness Images/PantherMedia

Gröbenzell – Der Interessenverein Gröbenzell hat am 18. Juni sein weithin beliebtes Volksradeln für Familien und Sportliche im Programm.

Die gut ausgeschilderten Touren über etwa 20 oder 30 Kilometer führen in diesem Jahr über Puchheim und Eichenau, die größere weiter nach Fürstenfeldbruck und Emmering, und zurück vorbei am Gut Roggenstein wieder zum Ausgangspunkt. Start ist am Rathausplatz Gröbenzell, wo zwischen 9 und 11 Uhr losgefahren wird. Unterwegs warten Getränkestationen, an denen es für die Tombola Kontrollstempel auf die Startkarte gibt. Die Startgebühr beträgt auch dieses Jahr fünf Euro, Kinder und Mitglieder zahlen 3,50 Euro. Sehr gerne kann man dem Interessenverein am Start beitreten, die Jahresgebühr liegt bei 15 Euro.

Diesmal mit Radlflohmarkt

Neu in diesem Jahr: Ab 11 Uhr findet am Rathausplatz ein Radlflohmarkt statt. Alles, was Räder hat, aus eigener Kraft betrieben werden kann, in gutem Zustand ist und selbst nicht mehr gebraucht wird, kann gerne angeboten werden. Der Interessenverein verlangt dafür eine Gebühr von drei Euro. Einfach vorbei kommen und sich platzieren. Zudem wird an selber Stelle ein Informationsstand über Lastenräder von e-motion aus Olching vor Ort sein. Das RepairCafé bietet an seinem Stand Hilfe bei kleineren Reparaturen am Drahtesel an.

Essen, Getränke und Tombola

Nach der Radltour erwartet die Fahrradfahrer ein Essens- und Getränkeangebot von der Alten Schule im aufgebauten Biergarten am Rathausplatz. Gegen 13.30 Uhr findet die Tombola für alle statt, bei der es viele Sachpreise und Gutscheine der Gröbenzeller Geschäfte und Gastronomie gibt. Der Hauptpreis ist ein neues Fahrrad.

Der Interessenverein Vorstand freut sich auf die Veranstaltung und viele Mitradler. Das Volksradeln findet bei jedem Wetter statt. Informationen finden sich auf der Homepage: www.ivg-groebenzell.de.

red