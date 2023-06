Vorfahrtmissachtung bringt Frau ins Krankenhaus

Teilen

Symbolbild: Die Autos mussten abgeschleppt werden. © baburkina/PantherMedia

Fürstenfeldbruck - Eine Vorfahrtmissachtung führte am 6. Juni zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Frau wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Zu dem Verkehrsunfall mit Verletzten kam es am Dienstag gegen 6.45 Uhr in Fürstenfeldbruck. Ein 32-jähriger Inninger befuhr mit seinem Pkw Daimler die Uhlandstraße. An der Kreuzung Konrad-Adenauer-Straße missachtete er die Vorfahrt eines 44-jährigen Bruckers. Der Inninger schob den Pkw Mitsubishi des Bruckers in einen geparkten Pkw BMW. Dabei wurden der Brucker und seine beiden Mitfahrer verletzt. Eine 41-jährige, ebenfalls aus Bruck, musste schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Der Daimler und der Mitsubishi wurden abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 21.000 Euro.

pi