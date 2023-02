Regionalentscheid beim Vorlesewettbewerb der 6. Klassen in Fürstenfeldbruck

Die elf Teilnehmer am Vorlesewettbewerb in der Aumühle präsentieren begeistert ihre Bücher.

(Vor)lesen macht Spaß

Von Eva Lindemann

Fürstenfeldbruck – Familien, Freunde und Lehrer sitzen im Publikum. Sie sind ganz still und hören gebannt zu, als ein blondes Mädchen mit Zopf die Bühne betritt.

Sie setzt sich hin, schlägt ein Buch auf und beginnt mit fester Stimme zu lesen. Sophia ist elf Jahre alt und ist eine von elf Teilnehmern am diesjährigen Vorlesewettbewerb in der Stadtbibliothek in der Aumühle Fürstenfeldbruck. Alle elf Kandidaten haben sich bereits gegen die Konkurrenz in ihren Schulen durchgesetzt und treten als die besten Vorleser im Landkreis gegeneinander an.

64 Jahre Vorlesewettbewerb

Der 1959 ins Leben gerufene Vorlesewettbewerb findet zum 64. Mal statt und ist der älteste und größte Schülerwettbewerb Deutschlands. Seit über zehn Jahren findet der Kreisentscheid im Wechsel in den Stadtbibliotheken Fürstenfeldbruck und Germering statt. Die 6. Klässler lesen zuerst aus einem selbst ausgesuchten Buch vor, bevor sie sich in der zweiten Runde an einem fremden Text versuchen müssen. Beide Darbietungen werden von der Jury, die dieses Jahr aus einer Mitarbeiterin aus der Bibliothek und aus der Buchhandlung Treffpunkt Wagner, der Vorjahressiegerin sowie Bibliotheksreferentin Irene Weinberg und Kreiskulturreferentin Christina Claus besteht, bewertet. Sie achten besonders auf Lesetechnik und Interpretation. Bevor es losgeht, werden die Kandidaten von Oberbürgermeister Erich Raff und der stellvertretenden Landrätin begrüßt. Raff betont, wie wichtig es sei, dass Kinder in einer Zeit in der Smartphone und Computer so viel Raum im Alltag einnehmen auch noch lesen und lobt die Teilnehmer dafür. Beide wünschen den Vorlesern viel Erfolg, bevor die Erste auf die Bühne tritt, kurz ihr Buch vorstellt und drei Minuten lang eine Passage vorliest.

Entscheidung fällt in zwei Runden

Fünf Jungen und Sechs Mädchen treten nacheinander vor und lesen aus sehr unterschiedlichen Büchern vor. Mal ist der Stil lebhaft, mal wird ruhiger gelesen, keine Darbietung gleicht der anderen. Die Jury macht sich emsig Notizen. Sophia ist als Zehnte an der Reihe. Die Schülerin aus Mammendorf liest selbstbewusst aus dem Buch „Märchenmond“ von Heike und Wolfgang Hohlbein vor. „Am Anfang war ich gar nicht aufgeregt, aber dann als ich auf die Bühne kam schon, da wurde es erst beim Lesen wieder besser.“ sagt sie später. Geübt habe sie das Vorlesen am meisten mit ihren Freunden, von denen auch viele im Publikum sitzen. In der zweiten Runde lesen die Kandidaten aus einem Buch, dass sie noch nicht kennen. „In der Runde trennt sich die Spreu vom Weizen.“ sagt Bibliotheksleiterin Diana Rupprecht. Tatsächlich tun sich ein paar Kinder mit dem fremden Text deutlich schwerer als andere.

+ Die Jury (links im Bild) macht sich Notizen, lauscht und bewertet die Teilnehmer. © Eva Lindemann

Nach der zweiten Runde tritt die Jury zusammen und berät sich. 20 Minuten später ist es soweit, der Sieger steht fest. Zunächst bekommen alle Vorleser eine Teilnehmerurkunde und ein paar Geschenke von Diana Rupprecht und Martina Drexler, dann Verkündet die Bibliotheksleiterin den Sieger. Es ist der 12-jährige Jannis „Es war sehr schwer, alle haben wirklich gut gelesen“ sagt Kulturreferentin Christina Claus, „ Am Ende ging es auf einen Punkt, der die Entscheidung ausgemacht hat“. Jannis wohnt in Gernlinden und geht in Maisach zur Schule. In der Grundschule hat er schon mal einen Vorlesewettbewerb gewonnen, trotzdem sei er diesmal auch aufgeregt gewesen. Als Sieger des Kreiswettbewerbs darf Jannis am 23. März zum Bezirkswettbewerb in der Aumühle antreten. Er freut sich schon. „Ich will so weit wie möglich kommen.“ erklärt er.

