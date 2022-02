Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des deutschen Buchhandels

Von: Claudia Becker

Die Jury-Sitzung fand am Samstag, 12. Februar, in der Stadtbibliothek Germering statt. © Stadtbibliothek

Germering – Gemeinsam ein Buch erleben – wie ist das anders möglich als, wenn man es gemeinsam liest, oder besser noch, es vorgelesen bekommt. Bundesweite Vorlesewettbewerbe wie der des deutschen Buchhandels sollen da nicht nur den Spaß am Lesen fördern, sondern auch den Klassenzusammenhalt stärken und den Ehrgeiz, deutschlandweit gegen andere Kinder und Jugendliche anzutreten, steigern.

Erst lasen die Sechstklässler in einem internen Wettbewerb gegen ihre Klassenkameraden, dann maß man sich auf Schulebene und nun auf Landkreisebene. Vor der Pandemie, so erzählt es Organisatorin Christine Förster-Grüber, Leiterin der Germeringer Stadtbibliothek, wurden die Schulsieger im Wechsel in die Germeringer oder in die Fürstenfeldbrucker Stadtbibliothek eingeladen, um vor einem breiten Publikum vorzulesen. Um den Wettbewerb 2022 coronabedingt überhaupt durchführen zu können, wurde auf ein digitales Format mit der Einreichung von Videos umgestellt – das zweite Jahr in Folge.



Die elf Schulsieger aus dem Landkreis konnten ihre jeweils dreiminütigen Videos auf die Plattform des Börsenvereins hochladen, damit eine Jury diese dann ansehen, bewerten und letztendlich einen Sieger ermitteln konnte. Die Jury-Sitzung fand nun am Samstag, 12. Februar, in Germering statt. Gemeinsam schauten sich die fünf von der Bibliothek eingeladenen Jury-Mitglieder die Videos auf einer Leinwand an, vergaben Punkte, diskutierten über Lesetechnik, Textverständnis und Interpretation der Vorlesenden.

Jury-Mitglieder wechseln jedes Jahr

Die Jury bestand heuer aus dem Vorjahressieger des Landkreises, Clemens Reißenweber, der Buchhändlerin Katrin Schmidt, dem Jugendreferenten des Stadtrats Germering Johannes Kirmair, dem Auszubildenden der Bibliothek Nicolas von Winter und der Bibliotheksmitarbeiterin Brigitte Flämmich. Allerdings wechseln die Mitglieder jedes Jahr.



Die Kriterien stehen schon im Vorfeld fest, nun ist es an der Germeringer Jury einen der elf Beiträge zum Sieger zu küren. Wurde flüssig und spannend vorgelesen, hat das Tempo gestimmt und wie bewegte sich der jeweilige Vorleser im Video? All das wurde genau von der Jury unter die Lupe genommen. Ist es doch eine Besonderheit, dass die Kinder ein Video von sich hochladen und nicht live vor Ort in der Stadtbibliothek vor Publikum vorlesen. Klar könne man auch Nachteile aus dem digitalisierten Wettbewerb ziehen. Die Jury hat jedoch technische Details wie die Qualität der Aufnahme nicht mit in die Bewertung gezogen – hatte doch mancher die Hilfe eines Erwachsenen. „Wir sind froh, dass der Wettbewerb überhaupt stattfinden kann“, sagt Förster-Grüber. Immerhin, seit 60 Jahren gibt es den Vorlesewettbewerb bereits.



Germeringer Jury mit »falschem Spiel« überzeugt

Nach intensiven Beratungen wurde Marli vom Graf-Rasso-Gymnasium in Fürstenfeldbruck zur diesjährigen Siegerin des Landkreises FFB gewählt. Die Sechstklässlerin konnte mit ihrem Auszug aus Anna Ruhes Jugendroman „Das falsche Spiel der Meisterin“ überzeugen.



Als nächstes folgt für Marli der Wettbewerb für den Bezirk Oberbayern Nord. Hier wird sie voraussichtlich im März oder April den Fürstenfeldbrucker Landkreis vertreten. Das Finale findet dann im Sommer in Berlin statt.



Alle teilnehmenden Schüler – darunter auch drei Schüler der Germeringer Schulen Max-Born-Gymnasium, Carl-Spitzweg-Gymnasium und Wittelsbacher Mittelschule – konnten sich am Ende neben einer Urkunde über Geschenke der Stadt Germering und des Börsenvereins des deutschen Buchhandels freuen.

