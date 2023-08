Grünen-Wahlplakate in Puchheim gezielt zerstört

Zerstörungswut: Fast alle aufgehängten Wahlplakate wurden heruntergerissen und zerfetzt. © Grüne Puchheim

Pucheim – Die Puchheimer Grünen sind aktuell Opfer einer systematischen Zerstörung ihrer Wahlplakate in Puchheim.

Von den in den letzten zehn Tagen aufgestellten Plakatständern wurden bei drei Viertel der Ständer die Plakate heruntergerissen und einige Ständer beschädigt.



Schaden von mehreren hunder Euro

Von den zum Teil sehr hoch aufgehängten 50 Papp-Plakaten sind fast alle heruntergerissen und zerfetzt. „Eine solche Zerstörungswut habe ich bisher noch nicht erlebt. Hier wird gezielt und systematisch daran gearbeitet, dass sich die Grünen in Puchheim im Landtagswahlkampf nicht öffentlich präsentieren können“, so Manfred Sengl, Sprecher der Puchheimer Grünen. „Wer so systematisch Plakate zerstört, ist auch bereit die Demokratie zu zerstören“, so Sengl weiter. Die Grünen haben Strafantrag gestellt, zumal der Schaden jetzt schon einige hundert Euro beträgt.



Folge gezielter Meinungsmache

Die Puchheimer Grünen sehen die Aggression als Folge der Tatsache, dass die Grünen, aber auch die Klimaschutzbewegung nicht nur von der AfD, sondern auch von der CSU und den Freien Wählern als Hauptgegner ausgerufen wurde. „Wir Grüne sind derzeit an allem schuld, wahrscheinlich sogar daran, dass die Frauenfußball-Nationalmannschaft so früh bei der Weltmeisterschaft ausgeschieden ist, weil die Damen nur noch Gender-Gaga im Kopf hatten und sich nicht mehr aufs Spiel konzentrieren konnten“, so das Fazit der Puchheimer Grünen.

Auf den zerstörten Plakaten klebt jetzt ein Störer. © Grüne Puchheim

Man werde sich im Wahlkampf nicht einschüchtern lassen und auf die Kraft der Argumente statt auf Polemik zu setzen. In einem ersten Schritt wurde dies mit einem Störer auf den abgerissenen Plakaten deutlich gemacht.

red