Wald spielt eine wesentliche Rolle beim Klimaschutz

Im Wald (von links): Dr. Franz-Josef Mayer (Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten), Hans Friedl (MdL), Anita Ottmann (Revierförsterin). © Privat

Emmering – In Zeiten von starken Stürmen und steigender Trockenheit gewinnt der Waldumbau und die Waldpflege immer mehr an Bedeutung. In einer Führung mit Dr. Franz-Josef Mayer vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten gemeinsam mit der Revierförsterin Anita Ottmann wurde dem Landtagsabgeordneten und Mitglied im Umweltausschuss Hans Friedl in Emmering an Beispielen erklärt, wie Aufforstungen klimagerecht durchgeführt und wie ein Wald sinnvoll gepflegt werden sollte.

Mayer führte deutlich aus, dass die Bedrohung durch Stürme, Trockenheit und Borkenkäfer groß ist und man den Klimawandel auch in den heimischen Wäldern erkenne. „Wie und was gemacht werden kann, damit man dieser Situation entgegenwirkt, hängt von drei wesentlichen Faktoren ab“, sagt Mayer. „Der Baum muss zum Boden, zum Licht und letztendlich zum Waldbesitzer passen“.



Aus diesem Grund sind sowohl Mayer als auch Ottmann dankbar für die finanzielle Unterstützung und die dadurch leistbare kostenlose Beratung, die auch besonders den vielen privaten Waldbesitzern zu Gute komme. Auch Friedl ist davon überzeugt, dass ohne diese Förderung die Zukunft des Waldes in eine Monokultur führen würde, die den künftigen Herausforderungen durch den Klimawandel nicht mehr bestehen wird. Im Wald sieht der Landtagsabgeordnete einen wesentlichen Baustein zur Klimastabilität, zur CO2-Speicherung sowie für eine Reduzierung der Hitzebelastungen, die sich in den letzten Jahren deutlich abzeichnet.



Er werde sich im Bayerischen Landtag auch weiterhin dafür einsetzen, dass die bestehenden Förderungen erhalten und im Bereich der Pflege noch verbessert werden. „Denn“, so erklärt Friedl, „die Pflege des Waldes ist ein immenser Aufwand für den wir ausreichend Mittel zur Verfügung stellen müssen, denn die Kosten durch Umweltschäden, die den Wald beschädigen, sind um eine unvorstellbare Summe höher.“

