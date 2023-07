Vorsicht ist in und auf der Amper geboten

Nach dem letzten Unwetter ist die Amper trügerisch. Treibende Bäume und Äste sowie Wasserwalzen könnten Badende nach unten ziehen. © PamtherMedia/Antonio Guillen Fernández

Landkreis Fürstenfeldbruck - Aufgrund des Sturms in der Nacht von 11. auf 12. Juli im Landkreis Fürstenfeldbruck gibt es eine Vielzahl umgestürzter Bäume in der Amper und in ihren Uferbereichen.

Es besteht somit eine erhebliche Gefahr, mit den Bäumen zusammenzustoßen, an den Bäumen hängen zu bleiben, zu kentern oder unter die Bäume zu geraten und zu ertrinken. Bäume, Äste und Wurzeln sowie Strudel, Wasserwalzen, Wehranlagen und Steine sind unter der Wasseroberfläche vom Boot aus nicht immer erkennbar. Sie sind eine unsichtbare Gefahr.

Auch bei strahlendem Sonnenschein und den aktuell niedrigen Wasserständen ist besondere Vorsicht geboten.

Es wird daher den Bürgerinnen und Bürgern vom Befahren der Amper und dem Baden in der Amper dringend abgeraten. Das Wasserwirtschaftsamt München wird aufgrund der großen Mengen vor dem Wochenende nicht alles beseitigen können. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis in die kommende Woche andauern.

Das Landratsamt Fürstenfeldbruck appelliert daher an alle Bürgerinnen und Bürger: Bitte nehmen Sie die Warnungen ernst und verzichten Sie bis zum Abschluss der Aufräumarbeiten auf das Boot-fahren auf der Amper und dem Baden in der Amper.

Bringen Sie sich und andere nicht unnötig in Gefahr!

red