Wechsel bei der Germeringer SPD-Fraktion

Andrea Schaal (links) übernimmt das Amt der Stadträtin von Saskia Schon. © Nela Dorner

Germering – Die Sozialdemokraten teilen mit, dass in der SPD-Fraktion ein Wechsel stattfindet. Saskia Schon scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Stadtrat aus, für sie rückt Andrea Schaal in das Gremium nach.

Saskia Schon, die beruflich als Geschäftsführerin bei der AWO Germering tätig ist, gehörte dem Stadtrat seit 2013 an. Sie engagierte sich als Stadträtin in verschiedenen Ausschüssen. In der aktuellen Legislaturperiode vertrat sie die SPD im Werkausschuss, im Rechnungsprüfungsausschuss, im Sozial- und Jugendausschuss und im Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss. Besonders soziale Themen wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder die Schaffung und Erhaltung von Freizeitmöglichkeiten für Kinder, Jugendliche und Familien, aber auch die Lebensqualität und der Schutz der Natur lagen ihr bei ihrem Engagement als Stadträtin am Herzen. Schon scheidet nun auf eigenen Wunsch aus dem Stadtrat aus, da es für sie aufgrund fehlender Betreuungsmöglichkeiten für ihre kleinen Kinder zunehmend schwieriger wurde, an den zahlreichen Abendterminen teilzunehmen. Ihre Fraktionskollegen von der SPD bedauern diesen Schritt, haben aber Verständnis dafür. SPD-Fraktionssprecher Daniel Liebetruth dankt Saskia Schon im Namen der Fraktion für ihr jahrelanges Engagement für die SPD im Germeringer Stadtrat.



Andrea Schaal rückt nach

Für die SPD rückt Andrea Schaal in den Stadtrat nach. Sie ist zwar erst zweite Nachrückerin auf der Liste, allerdings ist die erste Nachrückerin Jussra Zamani in der Zwischenzeit aus Germering weggezogen. Andrea Schaal ist verheiratet und hat einen körperlich schwerbehinderten erwachsenen Sohn. Beruflich ist sie als Lehrerin für Deutsch, Geschichte und Ethik an einem musischen Gymnasium in München tätig. Neben ihrem Beruf engagiert sich Schaal seit 2013 in einem Projekt zum globalen Lernen. Sie freut sich auf die anstehenden Aufgaben im Stadtrat, in die sie sich schnell einarbeiten möchte. Als Stadträtin wird sie die SPD im Werkausschuss, im Stadtentwicklungsausschuss und im Betriebsausschuss Stadthalle vertreten.

