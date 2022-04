Wegen Lieferschwierigkeiten: Brucker Auto- und Mobilitätsschau abgesagt

Teilen

Keine Mode- und keine Autoschau wird es heuer in Fürstenfeldbruck geben - der BDS-Gewerbeverband gab die Absage bekannt. (Archivfoto) © Metzler

Fürstenfeldbruck – Die Folgen der Corona-Pandemie und auch des Krieges in der Ukraine sind in vielerlei Hinsicht deutlich zu spüren. So trifft es unter anderem auch die Automobil-Branche mit teils erheblichen Konsequenzen in den Lieferketten.

„Der Gewerbeverband muss in Anbetracht dessen nun schweren Herzens die Auto- und Mobilitätsschau in der Fürstenfeldbrucker Innenstadt am 21. und 22. Mai absagen“, teilt Franz Höfelsauer, erster Vorsitzender des BDS-Gewerbeverband, mit und erklärt: „Auf Grund mangelnder Ware und Lieferzeiten von bis zu zwei Jahren, mussten wir uns eingestehen, dass wir das hohe Niveau der Veranstaltung so nicht halten können und auch die Kosten gegenüber dem Nutzen nicht zu rechtfertigen sind“.

Auch keine Modenacht

Somit haben sowohl die Brucker Autohäuser, als auch die Vorstandschaft des Gewerbeverbandes mehrheitlich gegen die Durchführung gestimmt. Da die Autoschau und die Modenacht zusammengehören, wird es in diesem Jahr auch keine gesonderte Teilveranstaltung geben. Für das Frühjahr 2023 werde ein neuer Termin gefunden und zeitnah kommuniziert.

red