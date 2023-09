Weinfest kehrt zurück nach Germering

Von: Hans Kürzl

Volles Haus, oder besser Scheune, beim Weinfest der Burschen. © Hans Kürzl

Germering – „Toll, dass so viele Leute gekommen sind“, freut sich Lukas Huber, der erste Vorsitzende der Germeringer Burschenschaft. Der Mut, nach 15 Jahren wieder ein Weinfest zu veranstalten, ist belohnt worden.

Eine randvoll gefüllte Halle, eine gut belegte Außenfläche und mit „Dreisamlive“ eine professionelle Stimmungsband vom Feinsten ließen die Herzen vom 450 Gästen höher schlagen. Mehr durften aus Sicherheitsgründen nicht auf das Festgelände. Das lässt erwarten, dass es im nächsten Jahr eine Wiederholung geben wird. „Wir werden uns zwar noch intern abstimmen. Aber es ist gut möglich, dass es nächstes Jahr auch wieder ein Weinfest geben wird“, sagt der Burschen-Vorsitzende Huber.



Flammkuchen der Renner

Dann wird es den selbst gemachten Flammkuchen wohl ebenfalls wieder geben. Bereits im Vorfeld war dafür mächtig die Werbetrommel gerührt worden. So sehr, dass die fleißigen Hände der Madln kaum nachkamen, die Bestellungen entgegenzunehmen. Am Ende waren es rund 300 Flammkuchen, die verspeist wurden. „Wir wollten bei unseren Festen mal etwas anderes anbieten. Und zum Wein passt das doch einwandfrei“, freut sich Burschenvorstand Huber auch an dieser Stelle, dass der Geschmack des Publikums getroffen wurde.



Bei Ricardo Ingles hat das Weinfest ebenfalls alle Sinne bestens getroffen. Der Portugiese wohnt mit seiner Partnerin in Germering. „Wir sind beide Weinliebhaber“, erzählt er. Beide sind deshalb begeistert, dass es in der Stadt endlich so ein Weinfest gibt. „Die Stimmung ist toll und es ist schön, dass man so viele Leute treffen kann.“



Parkplatz-Kooperation mit Hagebaumarkt

Das Paar war wie so viele andere mit dem Rad gekommen – ganz im Sinn der Burschen, die in den Tagen vor dem Fest immer wieder auf die knappen Parkplatzmöglichkeiten hingewiesen hatten. Entschärft worden war die Situation durch die Kooperation des Hagebaumarktes, der seinen Parkplatz auch nach dem Geschäftsschluss seiner Filiale offen gehalten hatte.

Wer dennoch versuchte, mit dem Auto durch die Absperrung Richtung Festwiese zu schlüpfen, wurde von den Burschen höflich und bestimmt auf den Parkplatz verwiesen. „Der Weg muss für die Einsatzkräfte frei bleiben“, hieß es zu Begründung. Proteste deswegen habe es nicht gegeben, so die Burschenschaft. „Alles ist wunderbar im Rahmen geblieben“, so Huber.

Hans Kürzl