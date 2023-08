Ein regnerischer Sommerabend

Von: Claudia Becker

Etwas enger musste man zusammenrutschen bei der Weißen Nacht in Germering. © Claudia Becker

Germering – Alles in Weiß: So lautet das Motto zur Weißen Nacht in Germering. Von der Tischdekoration über die Deko hin zur Kleidung – sommerlich weiß soll es sein. Und der Einladung der Stadt Germering sind auch heuer trotz kühlerer Temperaturen und einiger Regenschauer so manche gefolgt.

Musikalisch durch den Abend begleitet wurden die Gäste von italienischen Klängen direkt am Kleinen Stachus. Die 40 Meter lange Tafel, eigentlich das Herzstück der Weißen Nacht, füllte sich nur widerwillig, suchten die meisten doch Schutz unter Hausvorsprüngen oder Zelten der teilnehmenden Gastronomen und Einzelhändler.

Ließen sich die gute Laune nicht vermiesen: Einige Hartgesottene konnte man bei der Weißen Nacht antreffen. Gemütlich von A nach B ging es mit der Rikscha. © Claudia Becker

Und auch die bunte Regenjacke oder wärmende Decke passte mancherorts nicht ganz in das Konzept – alles in Weiß. Der Stimmung schadete das schlechte Wetter jedoch nicht. Es wurde geratscht, gesungen und viel gelacht.

Comedy-Fotografen waren ein Höhepunkt der Weißen Nacht. © Claudia Becker

Ein Lächeln auf die Lippen der Germeringer zauberten unter anderem die beiden Überraschungsgäste Irmi Baumann und Andrew Vanoni, die als Comedy-Fotografen verkleidet allerlei Schabernack mit ihren Fotomotiven trieben. Abgerundet wurde das Rahmenprogramm durch einen Rikscha-Fahrer, der ab 17 Uhr fleißig in die Pedalen trat, um die Besucher die Otto-Wagner-Straße rauf und runter zu fahren.

