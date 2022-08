»Weiße Nacht« nach zwei Jahren Corona-Pause wieder ein Erfolg

Von: Hans Kürzl

Germering – Mediterranes Flair, ein Stück südländischer Urlaub, ein bisschen weg vom Alltag oder Erleichterung nach drei Jahren wieder feiern zu können – all das packte die Weiße Nacht zusammen, die zum siebten Mal am Kleinen Stachus stattfand. Coronabedingt war sie die letzten beiden Jahre ausgefallen.

„Man hat das Gefühl immer noch nachholen zu müssen“, sagt Martin Fabient dazu. Er ist mit einem Freund an den Kleinen Stachus gekommen – beide in schwarz gekleidet. „Ganz bewusst, um einen Kontrast zu schaffen“, wie Fabient erklärt. Obwohl zum Dresscode der Veranstaltung auch helle Dekoration gehört hatte, hat die schwarze Kleidung der beiden niemanden gestört. Locker bleiben, genießen, stilvoll feiern – das war die Hauptsache bei der Weißen Nacht. So wie bei der munteren Gruppe, die sich an der Tafel von Wolfgang Papke und seiner brasilianischen Frau Edneuza Medeiros versammelt. Die kann man ohne Übertreibung völkerverbindend nennen. Neben Brasilien sind dort unter anderem Ghana, Guinea, Peru und Rumänien vertreten. „Einer kommt aber auch aus Niederbayern“, sagt Papke und schmunzelt dabei. Die gute Laune ist Grund genug immer wieder anzustoßen – auf den Abend an sich und die Weiße Nacht im Besonderen.



Dass diese Veranstaltung in Germering unbedingt erhalten werden muss, finden Dorit, Kristina und Lydia. Sie benötigen keinen Tisch, keine lange Tafel. Ein Liegestuhl und zwei Sitzplätze an einer der Blumeninseln des Kleinen Stachus reichen dem Damentrio. Salzstangen, Oliven, Käse, Süßigkeiten und Sekt haben sie auf einer Decke ausgelegt – und genießen das lockere Flair. „Man kann hier so schön die Leute beobachten“, sagen sie bestens gelaunt. „Wenn man die Augen zumacht, kann man fast meinen, man ist im Süden.“



Dass am Herzstück des Festes, der gut 40 Meter langen Tafel, genauso bayerische Brotzeit zu finden war, passte in die Stimmung des „Leben und leben lassen“. Und in die Erleichterung, nach drei Jahren wieder zum genussvollen Feiern zusammenkommen zu können. Dazu hatten die Besucher Essen und Getränke selbst mitbringen können.

Hans Kürzl