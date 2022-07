Brucker Umweltausschuss beschließt Maßnahmen gegen Lichtverschmutzung

Die Stadtverwaltung will auch Gewerbetreibende für das Thema Lichtverschmutzung sensibilisieren. © Peter Fischer

Fürstenfeldbruck – Die Große Kreisstadt will mit einer Reihe von Maßnahmen die nächtliche Lichtverschmutzung im Stadtgebiet schrittweise reduzieren. Entsprechende Anträge von ÖDP und den Grünen wurden auf der jüngsten Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses mit großer Mehrheit befürwortet. Gleichwohl wird man sich an der „Earth Night“ nicht beteiligen.

Die sogenannte Lichtverschmutzung ist seit geraumer Zeit nicht nur bei Umweltschützern ein Thema. Das Bayerische Umweltministerium gab bereits vor zwei Jahren einen Leitfaden heraus, der Kommunen bei der Eindämmung von Lichtverschmutzung helfen soll. Und nach Meinung von Alexa Zierl (ÖDP) „könnte die Stadt diesbezüglich mehr tun.“

Zierl hatte im Namen ihrer Fraktion beantragt, die Außen- und Straßenbeleuchtung „verträglich für Mensch und Umwelt zu gestalten“ und schrittweise auf ein Minimum zu reduzieren. So könne nicht nur Energie eingespart werden, sondern auch nachtaktive Tiere und Insekten geschützt werden. Konkret könnten öffentliche Gebäude und Flächen nach 22 Uhr nicht mehr beleuchtet sowie die Straßenbeleuchtung heruntergedimmt werden. Stellschrauben gäbe es genug, wie etwa am Kloster oder der Kinderkrippe am Buchenauer Platz. „An vielen Stellen ist nachts noch das Licht an“, mahnte die Umweltreferentin.

Gute und schlechte Beispiele

Das sieht auch BBV-Sprecher Christian Götz so, der die aus seiner Sicht „völlig unsinnigen Beleuchtung der Amperbrücke“ kritisierte. Fische, Insektenlarven und bestimmte Mikroorganismen bräuchten „dringend ein paar Stunden Dunkelheit.“ Und Thomas Brückner (Grüne) nannte neben Positivbeispielen wie dem Viscardi-Gymnasium, Landrats- oder Finanzamt, die allesamt nachts im Dunkeln liegen, vor allem das Schulzentrum am Tulpenfeld und die Gewerbegebiete, bei denen er noch großen Handlungsbedarf sieht.

Gegenüber Gewerbetreibenden oder Privatpersonen habe die Stadt zwar keine rechtliche Handhabe, entgegnete Sitzungsleiter Christian Stangl, man könne diese Zielgruppe jedoch auch über Veröffentlichungen im Rathausreport sensibilisieren. Philipp Heimerl (SPD) kann sich dagegen durchaus auch „ein offizielles Anschreiben vorstellen“, das diese Thematik aufgreift. „Die Stadt gibt ja auch andere Empfehlungen ab.“

Sparen bei Straßenbeleuchtung und städtischen Gebäuden

Georg Viehbeck von der Verwaltung plädierte dafür „die begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen der Stadt besser in konkrete Maßnahmen fließen zu lassen.“ So wurde vom Plenum einstimmig Viehbecks Vorschlag angenommen, die Straßenbeleuchtung in Nebenstraßen in der Zeit von 23 bis 5 Uhr morgens um 50 Prozent zu verringern. Auch verbessere die kontinuierliche Umstellung der Straßenlaternen auf LED-Technik die Problematik deutlich. Zudem sollen städtische Gebäude und Flächen nach 22 Uhr nicht mehr beleuchtet werden.



Absage für „Earth Night“

Eine klare Absage bekam Zierls Antrag, die Stadt möge sich an der „Earth Night“ beteiligen. Der hohe Aufwand würde in keinem Verhältnis zum Ergebnis stehen, zumal eine völlige Abschaltung, beispielsweise an Zebrastreifen oder bestimmten Kreuzungen, rechtlich nicht möglich wäre.

Fischer