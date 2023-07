Werkleiter Roland Schmidt klärt auf, wo das Wasser in Germering herkommt

Von: Claudia Becker

Einen Einblick gewährte Stadtwerke-Chef Roland Schmid beim Pumpenhaus in der Nähe von Nebel. © Claudia Becker

Germering - Wie wichtig Wasser ist, wird besonders in Dürrezeiten deutlich. Aber woher kommt eigentlich das Germeringer Trinkwasser? Aus dem Wasserhahn, na klar.

So einfach ist es aber nicht. Genau deshalb betreibt Stadtwerkeleiter Roland Schmid regelmäßig Aufklärungsarbeit: Treffpunkt war am Pumpenhaus, Nebel 100. „Das Wasser fließt mehr oder minder unter uns“, erklärt Schmid. Es gebe keine Tiefbrunnen in Germering, man erkenne die Fließstrecke aber genau, so Schmid und zeigt dabei auf die Felder, die sich zwischen Geisenbrunn und Germering befinden.

Wo Menschen sind, ist auch Wasser

Bei Grabungsarbeiten, wie kürzlich zur Errichtung des Briefverteilzentrums der Post, entdecke man immer wieder Funde wie frühbronzezeitliche Brunnen. Das weise wiederum auf eine frühe Besiedelung Germerings hin. Und wo Menschen sind, da muss auch Wasser sein. „Wir müssen nicht tief graben, der Grundwasserstand ist hoch“, schildert der Stadtwerke-Chef die Lage in Germering. Immerhin liegt die Große Kreisstadt an keinem Fluss – Amper und Würm sind weit weg. Bauernhöfe haben oft ihre eigenen Brunnen gehabt und das Altdorf besaß einst einen zentralen Brunnen. Mit der Ansiedlung der WiFo wurde dann eine Wasserversorgung gebaut und die Brunnen waren kontaminiert. In den fünfziger und sechziger Jahren wuchs die Bevölkerung in Germering weiter an und die Versorgung musste ausgebaut werden.

Flugzeugabsturz ist schlimmste Szenario

Heute wird das Wasser aus einer Tiefe zwischen 17 und sechs Metern durch ein Brunnenrohr hochgepumpt. „Es findet keine Wasseraufbereitung statt, wir haben auch keine Filter. Die Qualität ist einwandfrei“, so Schmid unbesorgt, da es keinerlei schädliche Stoffe im Wasser gebe. Proben entnehme man einmal die Woche. Wenn es zu einer Verunreinigung wie vor einigen Jahren durch das Ausbringen von Düngemittel im Wasserschutzgebiet käme, könne man schnell reagieren. Das Wasserschutzgebiet ist in drei Zonen unterteilt. Alle 20 Jahre werden die Grenzen geprüft und eines sei klar, das Gebiet ist zu klein. Die Landwirtschaft sei nah dran und auch der Sonderflughafen Oberpfaffenhofen steuere so seine Probleme bei. „Das schlimmste Szenario“, so erklärt es Schmid, „ist ein Flugzeugabsturz.“ Die Stadt sei dran, aber die Mühlen mahlen langsam.

Auf die Frage, ob man sich in Germering Sorgen um die Zufuhr von Trinkwasser aus dem Hahn machen müsse, wiegelt Schmid ab. Seit drei Jahren gebe es zwar ein Defizit an Niederschlägen, das sei aber nicht bedrohlich. So variiere das Grundwasser stetig. Es sei ein Auf und Ab von vier Metern. „Wir haben auch genug Wasser, wenn eine Bebauung am Kreuzlinger Feld komme“, sagt Schmid.



So hoch ist der Wasserstand im Hochbehälter am Steinberg bei Gilching. © Claudia Becker

Außerdem habe man noch den Hochbehälter am Steinberg in Gilching, auf den man zurückgreifen könne, sollte beispielsweise der Strom ausfallen. 8,5 Millionen Liter Wasser fasst der Behälter. Rund 130 Liter am Tag verbraucht jeder Germeringer im Durchschnitt. Sparpotenzial sei natürlich vorhanden.

