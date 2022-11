Wettbewerb StadtKunstLand der Stadt Fürstenfeldbruck abgeschlossen

Der Künstler übergibt an die Stadt sein Lichtkunstwerk, für das sich die Bürger entschieden haben. © Stadt FFB

Fürstenfeldbruck – Der Wettbewerb StadtKunstLand zum Thema Lichtkunst ist abgeschlossen.

Nachdem die Bürger im Rahmen einer Abstimmung entschieden haben, dass die Stadt Fürstenfeldbruck das Kunstwerk GIMMEABREAK (2021) von Christoph Hildebrand ankaufen soll, fand nun die offizielle Übergabe der Lichtskulptur statt. Mit dabei waren der Kurator Gerhard Derriks, der Künstler Christoph Hildebrand und Oberbürgermeister Erich Raff.



Woher kommen wir? Wohin gehen wir?

Die Skulptur in der Grünfläche an der Ecke Cerveteri-/Martin-Luther-Straße mit den orange und violett leuchtenden Buchstaben tarnt sich laut dem Künstler als „Werbeschild“. Doch beim näheren Hinschauen wird klar, dass hier nicht Konsumgüter oder Dienstleistungen beworben, sondern urmenschliche Fragen verhandelt werden: Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Das Wort „Woher“ leuchtet in violetter Farbe und thematisiert mit dem kühlsten Rotton die Vergangenheit. Das Wort „Wohin“ leuchtet in oranger Farbe und thematisiert mit dem lebendigsten Rotton die Zukunft. Die Buchstaben der beiden Worte sind mittels an einem Mast fixierter Ringe auf einer spiralförmig nach oben ansteigenden und dabei breiter werdenden Helix angeordnet. Auf diese Weise sind die beiden Worte geometrisch miteinander verflochten und können beim Umrunden ohne Anfang und Ende endlos aufeinander folgend gelesen werden. Ein Verweis auch darauf, dass Zukunft vor dem Hintergrund der Vergangenheit immer wieder neu geplant und gestaltet wird und Vergangenheit aus den Erfahrungen der Zukunft immer wieder neu verstanden und bewertet wird.

