Vom Schriftstück zur digitalen Technik

Von: Hans Kürzl

Marcus Guckenbiehl präsentierte in seinem Vortrag, auf welchen Wegen die Archäologie zu ihren Erkenntnissen kommt. © Hans Kürzl

Germering – „Wie wissen wir, was wir wissen.“ Unter dieses Motto stellte Marcus Guckenbiehl, Leiter der Stadtarchäologie Germering, seinen Vortrag im Museum „Zeit und Raum. Rund 30 Besucher erfuhren, wie interessant Geschichte sein kann – und der Weg dorthin, sie zu erfahren. Die Quellen dazu verbinden gewissermaßen Jahrhunderte, reichen von Schriftstücken bis hin zu digitaler Technik. Aktuell sind Guckenbiehl und seine Mitarbeiter mit den Grabungen am Briefverteilzentrum beschäftigt. Da sei man mit den Auswertungen allerdings erst am Anfang.

Denn es ist wie ein Puzzle, das sich nach und nach entwickelt – und oft in mühsamer Kleinarbeit zusammengefügt werden muss. „Der Weg zu Erkenntnissen ist sehr vielfältig“, sagt Guckenbiehl. Wobei das mit dem Puzzeln bereits mit den Schriftstücken beginnt. Pfarrarchive sind dabei für Guckenbiehl und seine Mitarbeiter ein Segen. „Die Ämter der Kirchen waren sehr rege und fleißig“, lobt er diese Quelle. Die vor allem deshalb von Bedeutung ist, weil sie aus Zeiten stammt, in den nur wenige Menschen des Lesens und Schreibens kundig waren. Auch Niederschriften über Tauschgeschäfte, etwa bei Grundstücksangelegenheiten, sind wichtige Informationshilfen.



Allerdings lassen sie nicht immer eine exakte Zuordnung zu. Manchmal könne man einen Zeitraum nur recht vage eingrenzen. „Zum Beispiel, wenn Amtszeiten von Bischöfen notiert sind.“ In einigen Fällen kommt noch erschwerend hinzu, dass es nahe Rosenheim ein weiteres Germering gibt. Das ist heute ein kleiner Weiler. Hier müsse man anhand von Besitzverhältnissen versuchen, eine eindeutige Zuordnung herzustellen, so der Stadtarchäologe. Das gelinge in den meisten Fällen.

Oberste Grundlage, Geschichte und Entwicklungen nachzuzeichnen, bleiben aber die Grabungen. „Und die detaillierten Aufzeichnungen“, fügt Guckenbiehl hinzu. Das wird von vielen technischen Hilfsmitteln unterstützt, die teilweise den Grabungen vorausgehen. Eines ist die Magnetik, die eine Untersuchung vor allem nach metallischen Gegenstand möglich macht, ohne den Untergrund zunächst antasten zu müssen. Eine weitere Möglichkeit: Mit Bodenradar kann der Untergrund sogar von Wäldern abgetastet worden. Per Reflexionen kann so festgestellt werden, wo zum Beispiel Mauern standen. Das war bei der Forschung rund um die alte Martinskirche wichtig.



Moderne Technik hilft, auch etwas zu den Lebensweisen der Menschen in früheren Jahrhunderten herauszufinden. Bisweilen würde sich durch Restspuren von DNA erkennen lassen, welche Haar- und Augenfarbe der menschliche Fund hatte. Über die Dendrochronologie, der Lehre des Baumalters, lässt wiederum herausfinden, welche Jahre für die Natur belastend oder günstig waren. „Es kann immer eine spannende Geschichte herauskommen“´, sagt Guckenbiehl.

