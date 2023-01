Winterwanderung der „Dorfbelebung 2023“ in Mittelstetten

Waldlehrpfad „Zukunfstwald“

Mittelstetten - Woran erkennt man den Zukunftswald? Darauf können die rund 40 Teilnehmer an der Winterwanderung der Dorfbelebung Mittelstetten eine Antwort geben: „Vielfalt wird das Hauptkennzeichen des künftigen klimatoleranten Waldes in unserer Region sein. Denn wer streut, rutscht nicht.“

Dies erfuhren sie von der Revierförsterin Anita Ottmann vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürstenfeldbruck beim Rundgang auf dem Waldlehrpfad „Zukunftswald“ bei Längenmoos. Notwendig wird dieser Waldumbau, weil die Fichte – bisher im südbayrischen Raum meist in Monokultur gepflanzt – mit dem Klimawandel nicht so gut zurecht kommt: Lange Trockenphasen und die Hitze machen sie zur Beute des gefräßigen Borkenkäfers. Heftige Stürme legen den Flachwurzler um und reißen riesige Löcher in den Waldbestand. Auch im neun Hektar großen Wald im Süden von Längenmoos – einem Ortsteil von Mittelstetten – mit seinen rund 60 Jahre alten durchschnittlich 28 Meter hohen Fichten sind in den letzten Jahren einige Kahlflächen entstanden.



Zwölf Stationen durch den Wald

Auch solche Freiflächen sind es, die eine Chance zur Gestaltung des neuen Waldes bieten: An zwölf Stationen zeigte die Revierförsterin, wie im Längenmooser Rechtlerwald – ähnlich wie in den umliegenden Rechtler- und Gemeindewäldern, die von ihr beraten werden – die Zukunft schon begonnen hat: Tannen, Buchen und Douglasien – widerstandsfähiger als die Fichte – wachsen neben natürlich aufgekommenen jüngeren Fichten. Auch hierzulande kaum bekannte Sorten wie die Elsbeere oder die Roteiche werden – je nach Bodenbeschaffenheit – seit Jahren in die Lücken gepflanzt, die der Sturm oder der „Käfer“ hinterlässt. „Bei den jungen Fichten ist es besonders wichtig ihnen früh Platz zu geben, dass sie ein gutes Wurzelwerk entwickeln können und sich nicht lang und dünn zum Licht hochhungern müssen“, sagte die Försterin.

+ Revierförsterin Anita Ottmann führte durch den Zukunfstwald. © Katharina Schlamp

Winterwanderung begeistert Mittelstettener

„Noch viele Jahre wird unser Landschaftsbild durch den Fichtenwald geprägt sein und natürlich wird die Fichte auch weiterhin eine Rolle spielen. Doch unter dem Schutz des alten Bestandes wird intensiv am Umbau gearbeitet,“ resümierte Anita Ottmann. „Ein informativer und kurzweiliger Nachmittag“ und „Ich werde künftig bei meinen ausgedehnten Spaziergängen den Wald mit anderen Augen betrachten.“ Solche und ähnliche anerkennenden Worte wurden am Ende von Laien ebenso wie von Waldbesitzern geäußert. Auch die gute Organisation durch den Verein Dorfbelebung und die Pause an einer im Wald vorbereiteten Teestation trugen zur Zufriedenheit der vielen Teilnehmer bei. Und selbst Kinder hatten ihren Spaß. Sie nutzten jeden hügeligen Teil des Weges zum Schlittenfahren, während die Erwachsenen den vielfältigen Erläuterungen der Försterin lauschten.

red