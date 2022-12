Winterwetter sorgt für viele Unfälle im Landkreis Fürstenfeldbruck

Symbolbild: Glatte Straßen sorgten für einige Unfälle. © OlafNaami/PantherMedia

Landkreis Fürstenfeldbruck - Schnee und Eis tauen mit den steigenden Temperaturen so langsam wieder ab, in der vergangenen Woche sorgten sie allerdings für allerlei Unfälle. Neben Sachschäden waren auch Verletzte zu beklagen.

Die winterlichen Straßenverhältnisse wurden am Donnerstag, 15. Dezember, einem 22-jährigen Pkw-Fahrer bei Landsberied zum Verhängnis. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der junge Mann kam gegen 17.45 Uhr aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der eisglatten Fahrbahn zwischen Landsberied und Schöngeising von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Der Fahrer verständigte seine Mutter, die ihn schwer verletzt in ein Krankenhaus fuhr. An dem Toyota entstand ein Schaden von 8.000 Euro.

Am gleichen Tag kam beim Einfahren in die Siemensstraße eine 48-jährige Autofahrerin aus Germering mit Ihrem Citroen auf schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen und fuhr auf die Verkehrsinsel. Dort kollidierte sie mit einem Pflanztrog und einem Ampelmasten. Der Pkw wurde an der Front sehr stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Ampelanlage fiel aufgrund des Zusammenstoßes aus. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Die Unfallverursacherin fuhr mit Sommerreifen und muss deswegen nun mit einer Anzeige rechnen.



Auch am 16. Dezember passierte so einiges

Am Freitag, 16. Dezember, kam es auf der B 471 bei Grafrath am Vormittag zu einem Auffahrunfall, nachdem ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Landsberg am Lech aufgrund der schneeglatten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kam und einem vorrausfahrenden Pkw hinten auffuhr. Hier blieb es nur bei einem Blechschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Fast zeitgleich verlor gegen 9 Uhr eine 25-jährige Pkw-Fahrerin am Ortseingang von Grafrath in der Moorenweiser Straße die Kontrolle über ihren BMW und schleuderte gegen ein Verkehrszeichen. Die Frau aus Jesenwang blieb unverletzt, an ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden von 3.000 Euro.

Schwerverletzt musste eine 83-jährige Frau aus Moorenweis in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem sie Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf dem Gehweg in der Ammerseestraße ausrutschte und sich mehrfach das Bein brach.

Unglücke setzten sich am Wochenende fort

Nicht angepasste Geschwindigkeit auf den winterlichen Straßen war auch die Unfallursache des Fahrers eines Kleintransporters, der in der Nacht von Freitag, 16. Dezember, auf Samstag, 17. Dezember, gegen 0.30 Uhr am Kreisverkehr in Mammendorf von der Fahrbahn abkam. Der 72-jährige befuhr die Bundesstraße B 2 von Fürstenfeldbruck kommend und wollte im Kreisverkehr die Abfahrt Richtung Oberschweinbach nehmen. Der aus Baden-Württemberg stammende Fahrer überfuhr die Verkehrsinsel und krachte gegen die Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt, jedoch verletzte sich einer seiner vier Insassen leicht. Vorsorglich wurden alle Personen in einem Krankenhaus ärztlich untersucht. An dem Kleintransporter der Marke Mercedes entstand ein Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Zu einem weiteren Auffahrunfall kam es am Samstag, 17. Dezember, gegen 10 Uhr zwischen Adelshofen und Nassenhausen. Ein Linienbus fuhr einem vorausfahrenden Pkw auf, nachdem dieser ins Rutschen geriet und abbremsen musste. Der 53-jährige Busfahrer versuchte noch dem schlitternden Pkw auszuweichen, schaffte es aber nicht mehr rechtzeitig anzuhalten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 6.000 Euro. Die Fahrgäste und die beiden Fahrer blieben unverletzt.

Rutschiger Untergrund durch Tauwetter bringt Menschen zu Fall

Eine 72-jährige Frau aus Mittelstetten ist am Dienstag, 20. De gegen 13.50 Uhr in der Muthilostraße in Mittelstetten auf dem vereisten Boden ausgerutscht und hat sich bei dem Sturz eine Armfraktur zugezogen. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Am selben Tag musste ein 82-jähriger mit Verdacht auf einen Beinbruch in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Rentner war gegen 12.30 Uhr mit seinem Fahrrad zwischen Fürstenfeldbruck und Schöngeising unterwegs. Dabei fuhr er mit seinem Fahrrad auf dem Radweg neben der B 471. Aufgrund des rutschigen Untergrunds kam der 82-jährige aus Schöngeising zu Sturz und verletzte sich schwer.

pi