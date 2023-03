Fasten fürs Klima

Die Omas for Future sind wieder aktiv. © Omas for Future

Germering – Die Omas for Future Germering haben sich vorgenommen, ihre Klimawachen fortzusetzen, die sie fast ohne Unterbrechungen seit Juni 2021 jeden Freitagnachmittag auf dem Marktplatz mit wechselnden Schwerpunktthemen abhalten.

Passend zur Fastenzeit rufen die Omas wieder dazu auf, für das Klima zu fasten. „Wir haben immer noch die Chance, die Schäden durch den Klimawandel zu vermindern. Deshalb lohnt es sich auch für jeden Einzelnen, den eigenen Lebensstil kritisch zu hinterfragen.“



Die Omas for Future haben verschiedene Themen zusammengestellt, die sich dazu eignen, ohne viel Aufwand CO2 einzusparen. Dazu gehört beispielsweise das „Fasten“ von Verpackungen, Konsum und Fertigprodukten, aber auch das Reduzieren von Autofahrten und Fleischkonsum. An die Raucher geht der Aufruf, die anfallenden Kippen nicht wegzuschnippen und damit die Umwelt zu belasten. Zur Verstärkung der gerade laufenden städtischen Aktion „Kippenfreies Germering“ bieten die Omas weiter ihre aus Munitionsdosen upgecycelten Taschenaschenbecher an, die sie kostenlos an Raucher verteilen.



Am Freitag, 17. März, von 15.30 bis 17 Uhr, und auch an den nächsten Freitagen, Ecke Untere Bahnhofstraße/Landsberger Straße, informieren die Omas for Future zu diesen Themen.

red