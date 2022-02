1.200 Beratungsanfragen pro Jahr an Donum Vitae

Teilen

Sylvia Pohl im Gespräch mit Hans Friedl. © Privat

Fürstenfeldbruck – Wohin wenden sich werdende Eltern bei Fragen rund um die Schwangerschaft? Seit 20 Jahren gibt es in Fürstenfeldbruck die Beratungseinrichtung Donum Vitae, die von Sylvia Pohl geleitet wird.

Landtagsabgeordneter Hans Friedl, der auf einer Benefizveranstaltung von der Bevollmächtigten der Beratungsstelle Dr. Maria Leitenstern-Gulden eingeladen wurde, hat sich kürzlich in der Einrichtung über die Einrichtung, besonders jedoch über die Situation während der Corona-Pandemie informiert. Die Beratungsanfragen, so die Leiterin, sind nach wie vor hoch und man habe stündlich andere Lebensschicksale, denen man sich bei Donum Vitale stellen müsse. Über das Jahr gesehen kommen so um die 1.200 Beratungsanfragen, die das ganze Spektrum einer Schwangerschaft mit allen begleitenden Problemen beinhaltet.



Verändert hat sich in den letzten Monaten bedingt durch Corona die Art der Beratung. Inzwischen werden Beratungen auch in digitaler Form wie Video oder Telefon durchgeführt. Dennoch sei ein persönliches Gespräch in vielen Fällen unverzichtbar.



„Ein großes Problem“, erklärt Pohl, „ist die Wohnungsnot, denn gerade junge Eltern finden in unserer Gegend immer weniger einen bezahlbaren Wohnraum.“ Ein weiteres Problem, welches sich in den letzten Monaten immer deutlicher auftritt, sind die steigenden Energiepreise. Obwohl Pohl weiß, dass sich beide Themen nur schwierig lösen lassen, geht der Appell an Friedl, politisch alles zu unternehmen, damit in beiden Fällen Entlastungen erfolgen können.

red