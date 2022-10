Wunschbaumaktion der AWO Germering geht in die fünfte Runde

Der Wunschbaum der AWO ist wieder da. Ab dem 7. November können Wunschzettel abgegeben werden. © Awo Germering

Germering – Es war Oktober 2018, als eine Germeringer Bürgerin mit einer Idee auf eine Mitarbeiterin der AWO Germering zukam.

Einen Wunschbaum wünsche sie sich, aber nicht für sich selbst, sondern für die ältere Generation unserer Stadt. Den Menschen eine kleine Freude machen, die sich auf Grund einer geringen Rente vielleicht nicht viel leisten können oder den Menschen, die ihren Lebensabend allein oder in einer Pflegeeinrichtung verbringen, so verraten es die Verantwortlichen bei der AWO.

Kurzerhand wurde die Idee in die Tat umgesetzt. Schon Weihnachten 2018 konnten die ersten Geschenke an die Germeringer Senioren übergeben werden. Die Resonanz bei den Germeringern war groß. Fünf Jahre später hat sich die Wunschbaum-Aktion längst etabliert und die Teilnahme ist stetig gewachsen. Das Team der AWO ist sich sicher, dass die Aktion in den aktuellen Krisenzeiten besonders wichtig und ein Ausdruck von Herzlichkeit, Gemeinschaft und Solidarität ist. Wie in den Vorjahren, kommen sicher auch 2022 zahlreiche Wünsche, wie ein bestimmtes Haarshampoo, ein Duschgel oder auch ein Friseurbesuch. Oftmals erfährt das AWO-Team von Schicksalen, die hinter den Wünschen stehen, was nicht immer einfach ist. Umso schöner ist die rege Beteiligung der Bürger, die es jedes Jahr geschafft haben, jeden einzelnen Wunsch zu erfüllen.

Sie haben auch einen Wunsch?

Interessierte können sich einen Wunschzettel ab dem 7. November im AWO-Büro (3. Obergeschoss) sowie in vielen Germeringer Geschäften und Apotheken holen, den Wunsch eintragen und diesen zurück zur AWO Germering bringen. Viele Wunschzettel für die Wünschenden werden über teilnehmende Pflegedienste und Seniorenresidenzen verteilt. Der Wunschbaum steht ab dem 17. November im Wunschbaum-Büro im Erdgeschoss des Zenja-Hauses in der Planegger Straße 9 (neben der Germeringer Insel). Dort können die Wunschzettel dann von den Schenkwilligen abgeholt werden. Die Wunsch-Abfrage kann auch via Mail erfolgen unter wunschbaum@awo-germering.de. Alle Infos werden auch in der Facebook-Gruppe „Wunschbaum“ sowie auf den Kanälen der sozialen Netzwerke geteilt.

