Ein Wunschbaum für Puchheim

Teilen

Symbolfoto: In den teilnehmenden Geschäften kann sich eine Wunschkugel ausgesucht werden. © AllaSerebrina/Panthermedia

Puchheim – Im Rahmen der Kinderfreundlichen Kommune soll die diesjährige Aktion „Puchheimer Wunschbaum“ wieder bedürftigen Puchheimer Kindern einen Wunsch zu Weihnachten erfüllen.

Mit der Aktion können 50 Wunscherfüller 50 bedürftigen Kindern 50 Wünsche erfüllen. Für jeden Wunsch hängt in den teilnehmenden Puchheimer Geschäften eine Wunschkugel. Ziel der Aktion ist es auch, die lokalen Geschäfte zu unterstützen. Ab Montag, 14. November, bis Mittwoch, 30. November, dürfen Gutscheine im Wert von 20 Euro für bedürftige Kinder unter 18 Jahren aus folgenden Puchheimer Geschäften gewünscht werden: AfricanHeart, Buchhandlung Bräunling, Daniel‘s Fachsport und das Schokolädchen. Der Wunsch kann unter Angabe von Alter und Geschlecht des Kindes und dem Stichwort „Wunschbaum“ mit einer entsprechenden Kontaktmöglichkeit, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, per E-Mail an sabine.tietel@puchheim.de oder über den Rathausbriefkasten an die Stadtverwaltung gesendet werden. Ein Nachweis über die bezogenen Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts muss als Anhang oder Kopie beigelegt werden.

Wunscherfüller werden

Wer Wunscherfüller werden möchte, kann sich ab Freitag, 2. Dezember, bis Freitag, 16. Dezember, in den teilnehmenden Geschäften in Puchheim unter dem Stichwort „Wunschbaum“ eine Weihnachtskugel für ein Kind aussuchen und einen Gutschein kaufen, der dann mit der Kugel im Geschäft verbleibt. Die Wunschbaum-Gutscheine werden anschließend gesammelt von Rathausmitarbeitenden abgeholt, und die Kugeln an den Rathaus-Wunschbaum gehängt. Am Dienstag, 20. Dezember, können die weihnachtlich verpackten Gutscheine von 15 bis 17 Uhr im Rathaus Puchheim unter Einhaltung der dann gegebenenfalls geltenden Hygienevorschriften von den Wünschenden abgeholt werden.

red