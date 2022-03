Zahngoldspende finanziert fast 600 neue potentielle Lebensretter

Dr. Günther (rechts) nimmt die Dankesurkunde für die Zahngoldspende an die Stiftung AKB entgegen. © Stiftung AKB

Germering – Dr. Brigitte Günther, Zahnärztin in Germering, hat nun schon zum fünften Mal gemeinsam mit ihren Patienten das gesammelte Zahnaltgold eines ganzen Jahres zu Gunsten der Stiftung AKB gespendet. Im noch immer von Corona beherrschten Jahr 2021 kam der Betrag von 4.231,71 Euro zustande. Damit kann die Stiftung 121 neue Stammzellspender in ihre Spenderdatei aufnehmen, beziehungsweise deren Neuregistrierung finanzieren.

Wie schon in den Jahren zuvor sammelte die Zahnarztpraxis aus Germering das ganze Jahr über Brücken, Inlays und Kronen für die Stiftung AKB, um damit deren Kampf gegen Blutkrebs zu unterstützen. Mitte Januar 2022 konnte die Plastikdose mit dem wertvollen Inhalt abgeholt werden. Das Gewicht der Dose wird bei der Abholung dokumentiert. Eine Spezialtransportfirma, die den diebstahlsicheren Transport garantiert, übernimmt die Überstellung an die zertifizierte Scheideanstalt. Vor der Verarbeitung in der Scheideanstalt wird das Gewicht noch einmal dokumentiert, so dass sichergestellt ist, dass wirklich das gesamte gesammelte Material dem Analyseprozess zugeführt wird. Das sogenannte „Scheidgut“ wird in der Scheideanstalt in seine Bestandteile getrennt: Gold, Silber, Platin und Palladium. Der Gegenwert der so gewonnenen Edelmetalle geht dann an die Stiftung AKB, die damit die Typisierung neuer potenzieller Stammzellspender finanziert. Denn weder der Staat noch die Gesundheitskassen tragen die Kosten für die so wichtige Neuregistrierung von Stammzellspendern.



Zahngoldspende bereits zum fünften Mal

Die Praxis von Dr. Günther hat der Stiftung AKB nun schon zum fünften Mal in Folge eine Zahngoldspende überreicht. Mit den Spenden der vergangenen fünf Jahre haben Günther, ihr Team und ihre Patienten bereits 591 Neuregistrierungen finanziert, denn insgesamt kamen durch die Zahngoldspenden fast 20.700 Euro zusammen.



Zum Dank für ihre Unterstützung im Kampf gegen Leukämie überreichte Dr. Cornelia Kellermann von der Stiftung AKB eine Dankesurkunde. Diese Urkunde ist im Wartezimmer der Praxis auf einem Tischchen aufgestellt. Sie ist der Beleg für das Engagement dieser Praxis und die Patienten sehen bei jedem Zahnarztbesuch, dass die Spende des Zahnaltgoldes bestimmungsgemäß ankommt: als Unterstützung der lebensrettenden Arbeit der Stiftung AKB. Denn mit den Spenden wird die Typisierung neuer potenzieller Stammzellspender finanziert. Mit jeder neuen Typisierung steigt für Leukämiepatienten weltweit die Chance, ihren gesunden „genetischen Zwilling“ zu finden und mithilfe seiner Stammzellen wieder gesund zu werden.

