Zebrastreifen in Fürstenfeldbruck nicht beachtet: Mann stibt

Zebrastreifen in Fürstenfeldbruck nicht beachtet: Mann stirbt

Das Ehepaar wurde bei einem Zebrastreifen angefahren.

Fürstenfeldbruck - Am Nachmittag des 22. August wurde ein älteres Ehepaar beim Überschreiten des Zebrastreifens am AEZ in der Schöngeisinger Straße angefahren. Der 69-jährige Mann ist nun verstorben.

Die Dame und der Herr versuchten den Zebrastreifen vom AEZ kommend in Richtung Amper zu überqueren. Der 76-jährige Fahrer eines in Richtung Stadtmitte fahrenden Auto reagierte jedoch offenbar zu spät und es kam zum Unfall. Der Mann geriet leicht unter das Fahrzeug und wurde so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht wurde, während die Frau nur touchiert wurde und mit leichten Verletzungen davon kam. Am 27. August verstarb der 69-jährige Geschädigte an den Folgen des Verkehrsunfalls. Ein Gutachten soll nun den genauen Unfallhergang klären.

