Zentrale Anlaufstelle »Radverkehr im Landkreis Fürstenfeldbruck« im Landratsamt wieder besetzt

Oliver van Meerendonk ist der neue Radverkehrsbeauftragte im Landratsamt. © LRA FFB

Landkreis Fürstenfeldbruck – Die Stelle des Radverkehrsbeauftragten im Landratsamt Fürstenfeldbruck ist seit 1. August mit Oliver van Meerendonk wieder besetzt. Um die aktuellen und künftigen Ziele einer klimafreundlichen und nachhaltigen Mobilität im Landkreis Fürstenfeldbruck weiter vorantreiben zu können, wurde die Aufgabe bei der Stabsstelle ÖPNV im Landratsamt Fürstenfeldbruck angesiedelt, das sich weiter zu einem „Mobilitätsreferat“ entwickelt.

Viele Kommunen, Interessensverbände, auch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH, und weitere Akteure rund um das Thema Rad sowie nicht zuletzt der Landkreis Fürstenfeldbruck sind froh, dass die Stelle trotz der angespannten Arbeitsmarktlage schnell qualifiziert wiederbesetzt werden konnte.



Die Liste der anstehenden Aufgaben, die auf den neuen Mitarbeiter der Landkreisverwaltung warten, ist nicht gering. Zu seinen Tätigkeiten gehören insbesondere bei der Projektarbeit die Planung, Umsetzung und Koordinierung etwa von Radwegenetzen, Qualitätsmeldern, Radschnell- und Radfernwegen, ebenso wie die Mitarbeit an den geplanten Mobilitätsstationen zur multimodalen Vernetzung im Umweltverbund. Ein weiterer Schwerpunkt wird die federführende Betreuung des EU-INTERREG-Projektes zur Förderung des Radverkehrs sein. Hinzu kommt die Netzwerkarbeit mit allen Rad-Akteuren und eine intensive Öffentlichkeitsarbeit.



Van Meerendonk

Van Meerendonk studierte Industrial Design in München und Strategische Gestaltung in Schwäbisch Gmünd. Bereits während der Studienzeit beschäftigte er sich mit Mobilitätsthemen, wie dem öffentlichen und automatisierten Verkehr, Fahrradkurierdiensten, reisefreundlichen Produktideen und Barrierefreiheit. Van Meerendonk war bislang in verschiedenen Planungsbüros tätig, wo er Konzepte für den Fuß- und Radverkehr erarbeitete.

„Selbst bin ich gerne im Umweltverbund unterwegs: Es gibt fast kein Rad, das ich nicht selbst fahre, ob Rennrad, Mountainbike, Faltrad, Liegerad oder Lastenrad. Ich bin das ganze Jahr hindurch sowohl zu Fuß, als auch mit dem Radl unterwegs – auf dem Weg zur Arbeit oder im Urlaub. Natürlich nutze ich auch Sharing-Angebote und die öffentlichen Nahverkehrsmittel“, so van Meerendonk, der sich auf seine neuen beruflichen Herausforderungen im Landkreis Fürstenfeldbruck freut.

red