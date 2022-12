Vandalismus an Weihnachten

Teilen

Vandalismus am Puchheimer G’schichtspfad. Was bleibt, ist eine leere Tafel. © Verein d‘ Buachhamer

Puchheim - Die G’schichtspfadtafel zur „Villa Rustica“ am Puchheimer Laurenzerweg wurde am Tag vor Heilig Abend gewalttätig aus der Verschraubung getreten sowie verbogen und damit zerstört. Das teilte die geschockte Schriftführerin des Vereins, Hannelore Keil, mit.

Die Tafel selbst wurde von dem oder den Tätern unweit des Standortes in einen Acker geworfen. Der Verein d‘ Buachhamer hat diese zerstörerische Aktion zur Anzeige gebracht. Wer sachdienliche Hinweise zum Vorgang machen kann soll sich bitte bei der Polizeiinspektion Germering oder beim Verein unter buachhamer@gmx.de melden.

Die Neuerstellung kostet den Verein viel Zeit und Geld. Dies ist, abgesehen von Beschmierungen, die erste Totalzerstörung einer Tafel von insgesamt 22 Exemplaren des beliebten G’schichtspfads in Puchheim. Damit wird die Geschichte Puchheims vor Ort in Wort und Bild dargestellt und erläutert. „Es wäre sehr bedauerlich, wenn sich solcher Vandalismus fortsetzt und der Geschichtspfad dann gegebenenfalls nur noch digital oder in Buchform zu erleben wäre“, erklärt Keil.

red