Zerstörung von Grünen-Wahlplakaten: Vandalismus im ganzen Landkreis

Zerrissen oder beschmiert: Grünen-Wahlplakate sind Ziel von verstärktem Vandalismus. © Grüne KV

Landkreis Fürstenfeldbruck - Die Kreis-Grünen sehen sich im Landtagswahlkampf gezielten Zerstörungen ihrer Wahlplakate ausgesetzt: In Alling wurde ein Großplakat umgeworfen und verbogen, in Eichenau und Olching Großplakate mit Farbe besprüht, weitere Plakate mit Schimpfworten versehen, ebenso in Gernlinden.

In Puchheim wurden über 70 Wahlplakate zerstört. Es fällt dabei auf, dass die Plakate anderer Parteien, die unmittelbar daneben stehen, nicht betroffen sind. Vandalismus in diesem Ausmaß ist laut dem Grünen Kreisverband neu.

Kreissprecherin nimmt Stellung

Dazu Lisa Stockmann, Kreissprecherin: „. Es wird immer von einer Brandmauer gegen rechts gesprochen, die es aufzubauen gilt. Was jedoch aktuell in den Festzelten landauf, landab von anderen Parteien getan wird, ist eine Brandbauer gegen uns Grüne und unsere Inhalte und damit Feinbilder aufzubauen. Da muss man sich nicht wundern, dass einige Teile der Gesellschaft das dann beim Wort nehmen und auf Zerstörungsfeldzug gehen. Wir Grüne stehen für ein faires Miteinander, einige unserer wichtigsten Ziele sind der Umwelt- und Naturschutz sowie der Ausbau der Erneuerbaren Energien. Ich finde es sehr traurig, dass manche Menschen statt mit Argumenten ihre Sicht in blindem Vandalismus äußern. Wir aber werden nicht aufgeben – wir ersetzen jedes Plakat, jedes Banner und jede Großfläche. Bis zum 8. Oktober.“

Laut den Grünen sind daneben hängende Wahlplakate anderer Parteinen meist nicht betroffen. © Grüne KV

Andreas Birzele, Landtagskandidat der Grünen für den Stimmkreis Fürstenfeldbruck-Ost fügt hinzu: „Ich bin schockiert über die aggressive Zerstörungswut bei uns im Landkreis. Unsere Demokratie lebt von verschiedenen Meinungen und einem offenen Austausch. Ich möchte auf Augenhöhe um die besten Lösungen für Bayern ringen und werde diesen Demokratiefeinden nicht das Feld überlassen.“

red