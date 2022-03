Zivilcourage-Training am Viscardi-Gymnasium

Es wurden auch einfache Selbstverteidigungstechniken spielerisch eingeübt. © privat

Fürstenfeldbruck – Vor den Faschingsferien bekamen die Schüler der Klasse 8d Besuch von einer Kampfsportschule in München. In einer Doppelstunde zum Thema „Zivilcourage“ lernten sie Notsituationen zu erkennen und vor allem richtig zu reagieren, ohne sich selbst in Gefahr zu begeben.

Stefan Claus leitet in München eine Kampfkunst-Akademie und engagiert sich seit vielen Jahren im Bereich der Gewaltprävention an Schulen. Zusammen mit seiner Kollegin Uta Kellermann besuchte er die Klasse 8d des Fürstenfeldbrucker Viscardi-Gymnasiums.

Rollenspiel und Verteidigungstechniken

Das Coaching begann mit einem Rollenspiel, in dem Notsituationen in einem Bus nachgestellt wurden. Die Schüler durften selbst eingreifen und üben, wie man verbal und durch gezielte Aktionen sich selbst und andere verteidigen kann. Anschließend wurden noch einfache Selbstverteidigungstechniken spielerisch eingeübt. Claus zeigte den Schülern einfache Tricks, die man anwenden kann, wenn ein körperlich überlegener Gegner versucht, einen in den Schwitzkasten zu nehmen oder zu Fall zu bringen. Vorbereitet und organisiert wurde das Zivilcourage-Training von der Deutschlehrerin Ramona Püschel.

red