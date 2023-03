Ein Provisorium zum Wohlfühlen

Von: Claudia Becker

Jetzt wurden die neuen Räume der vhs auch offiziell eingeweiht. Mit dabei waren auch viele Stadträte, die sich die hellen Büroräume in der Industriestraße 2a ansahen. © Claudia Becker

Germering – Auch wenn es sich nur um eine Übergangslösung handelt, so wollte man die neuen Büroräume der Germeringer vhs in der Industriestraße gebührend einweihen. Neben Oberbürgermeister Andreas Haas und seiner Stellvertreterin Manuela Kreuzmair waren viele neugierige Stadträte vertreten.

Hell und freundlich wirken sie, die Büros in der Industriestraße. Es gibt genügend Platz und, wie vhs-Geschäftsführerin Evi Seidel-Klarmann erzählt, „endlich in der Geschichte der vhs einen Sozialraum“. Ein Treffpunkt und Aufenthaltsraum für Familienangehörige oder Wartende. Die eigentlichen Kursräume sind weiterhin im Zenja Mehrgenerationenhaus sowie in der Harfe untergebracht, nur das Büro ist umgezogen.



Seit nun mehr einem halben Jahr ist die Anlaufstelle der vhs an einem neuen Ort. Eher ein „müssen“, als „wollen“. Und im Nachhinein fast unnötig, da die Harfe vermutlich doch länger bestehen bleibt, als zunächst geplant. Ein genauer Abrisstermin stehe nicht fest und nun sei es auch gut so, wie es ist.



Nach langer Suche sei man glücklich über die Zwischenlösung. „Die dunklen Wolken haben sich verzogen, es geht wieder aufwärts“, sagt OB Andreas Haas und zeigt sich erfreut über das Provisorium. Und nicht nur er ist begeistert, auch den Stadträten sagen die Räumlichkeiten zu. Die Möbel haben gepasst und konnten mitgenommen werden, nur der Sozialraum musste neu eingerichtet werden.



Sie wollen sich für einen Kurs anmelden? Dann sind Sie in den Büros der vhs in der Industriestraße genau richtig. © Claudia Becker

Erste Bedenken, dass man sich beispielsweise nicht mehr im Zentrum Germerings befinde und dadurch schlechter zu finden sei, haben sich nicht bestätigt, so Seidel-Klarmann. „Viele verbinden den Besuch bei uns mit dem Einkauf“, so die Geschäftsführerin. Auch wenn man wisse, dass in einigen Jahren wieder ein Umzug anstehe, so überzeugen die hellen, freundlichen Räume auch die vhs-Teilnehmer, die sich hier für ihre neuen Kurse anmelden können. Die Anmeldungen steigen langsam wieder an, Corona habe seine Spuren hinterlassen, man sei aber auf einem guten Weg. Die Nachfrage nach Online-Kursen sei kaum mehr vorhanden.



Die Menschen wollen wieder vor Ort Italienisch lernen oder Zumba tanzen. „Die Germeringer nehmen uns als Begegnungsinstitution wahr, wir bringen die Leute zusammen“, sagt Seidel-Klarmann stolz. Aktuell seien besonders Deutsch- und Integrationskurse gefragt. Fehlen würden dabei jedoch die geeigneten Lehrer. Das führt Seidel-Klarmann wiederum auf die hohen Voraussetzungen zurück, die künftige Kursleiter zu erfüllen haben. Auch im Schuldienst seien Lehrer Mangelware.



Bis das Bildungszentrum, welches auf dem ehemaligen Grollmus-Gelände in der Landsberger Straße geplant ist, fertiggestellt ist, bleibt das vhs-Büro in der Industriestraße. Dann können Büro- und Kursräume auch endlich zusammengeführt werden, das könne aber bis 2025 dauern.

Jetzt konzentriere man sich auf die nahende Zukunft. So will Seidel-Klarmann und ihr Team die Sommerakademie wieder größer planen und mehr Kurse und Veranstaltungen anbieten. Allgemein seien die vhs-Mitarbeiter froh darüber, dass auch die Gruppengrößen wieder an alte Stärken heranreichen würden.